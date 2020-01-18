中信里昂風水指數 看好醫療類股2月表現

娛樂性十足的中信里昂「風水指數報告」17日發布，報告預估，春末夏初將是港股的「黃金時機」，恒生指數屆時會來達今年最高點。報告並看好，香港醫療衛生和消費類股在2月的表現。

大陸《財新網》稱，中信里昂風水指數報告誕生於1992年，最初只出現在春節前郵寄給客戶的賀卡，當中簡要歸納多位風水大師的預測，之後增加預測恒生指數走勢等內容。這次已經是中信里昂發布的第26期風水指數。

綜合財新網與香港經濟日報報導，報告指出，「努力、勤奮而又積極向上的老鼠在中國是十二生肖的起點，今年，這只永不退縮的老鼠將會磨亮它的牙齒和爪子，繼續讓貓遠離乳酪。」

報告表示，誕生於1969年11月24日的恒指是「土雞」，今年則是「金鼠年」，土與金和諧相生，對恒指是大吉之兆。報告預測，今年開年恒指的表現將不錯，醫療衛生和消費股2月預估將有不錯的表現。

此外，土生金，因此鼠年全年對房地產股都將利好，但8月和11月可能略有放緩。由於五行在第2季分布較平衡，所有行業都會漲聲一片，科技股將在夏初有一波漲勢，恒指的年內高點也會出現在夏季。

至於第3季，則會出現獲利回吐，因火克金，將對銀行及金融類股帶來麻煩，另需警惕9月1日和10月21日的不幸事件；而科技、電訊及公用事業類股屬火，於10月及11月「大吉大利」。