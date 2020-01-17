5G大戰初期 電信營運商高層換將
中國電信和中國移動17日分別舉行歡送會，並迎接新領導到來，原中國電信集團副總經理高同慶，出任中國移動集團副總經理；曾擔任中國移動集團副總裁的李正茂，出任中國電信總經理。
目前中國移動總經理職位暫時仍空缺。
第一財經日報報導，業內人士表示，三大營運商高層之間的調動並不罕見，電信業高層每三到四年輪換任職是傳統。
報導援引電信分析師付亮指出，交叉任職是一種常規做法，高同慶再次與中國移動董事長楊杰搭檔，也有利於中國移動轉型。
對於中國電信來說，由於5G建設需要大量投資，還將面臨不少挑戰，電信運營商面臨傳統業務增長乏力的困境，但5G投資巨大，讓中國電信和中國聯通決定採共建共享方式，來減少資本開支。
中國電信董事長柯瑞文先前曾指出，目前業界談的更多的是在非獨立組網的模式下實現共建共享，非獨立組網的特點是在各自4G網路基礎上升級，「4G網路都是分別建設、分別營運，所以在這樣一個4G網路基礎上，要能夠實現5G的共建共用，要為客戶提供商業化的服務要花點時間。」
公開資料顯示，高同慶於1985年畢業於長春郵電學院電信工程專業，2008年獲得香港理工大學管理學博士學位，先前曾任新疆維吾爾自治區電信公司總經理、黨組書記；中國電信江蘇分公司總經理、黨組書記；中國電信集團有限公司副總經理、黨組成員等職。
李正茂於1982年畢業於四川大學無線電電子學系，1988年在東南大學移動通信國家重點實驗室獲得工學博士學位，1992年起先後擔任國家863計畫通信技術主題專家組成員、國家科技部和原信產部聯合成立的第三代移動通信研究開發領導小組成員。
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