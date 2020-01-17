5G大戰初期 電信營運商高層換將

中國電信和中國移動17日分別舉行歡送會，並迎接新領導到來，原中國電信集團副總經理高同慶，出任中國移動集團副總經理；曾擔任中國移動集團副總裁的李正茂，出任中國電信總經理。

目前中國移動總經理職位暫時仍空缺。

第一財經日報報導，業內人士表示，三大營運商高層之間的調動並不罕見，電信業高層每三到四年輪換任職是傳統。

報導援引電信分析師付亮指出，交叉任職是一種常規做法，高同慶再次與中國移動董事長楊杰搭檔，也有利於中國移動轉型。

對於中國電信來說，由於5G建設需要大量投資，還將面臨不少挑戰，電信運營商面臨傳統業務增長乏力的困境，但5G投資巨大，讓中國電信和中國聯通決定採共建共享方式，來減少資本開支。

中國電信董事長柯瑞文先前曾指出，目前業界談的更多的是在非獨立組網的模式下實現共建共享，非獨立組網的特點是在各自4G網路基礎上升級，「4G網路都是分別建設、分別營運，所以在這樣一個4G網路基礎上，要能夠實現5G的共建共用，要為客戶提供商業化的服務要花點時間。」

公開資料顯示，高同慶於1985年畢業於長春郵電學院電信工程專業，2008年獲得香港理工大學管理學博士學位，先前曾任新疆維吾爾自治區電信公司總經理、黨組書記；中國電信江蘇分公司總經理、黨組書記；中國電信集團有限公司副總經理、黨組成員等職。