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中石油、中石化同日換帥 戴厚良、張玉卓接任

2020-01-17 22:21聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸兩大石油央企中石油集團和中石化集團昨（17）日同一天更換一把手，中石油集團董事長由中石化集團董事長戴厚良出任；天津市委常委、濱海新區區委書記、神華集團原董事長張玉卓接棒中石化集團董事長，成為第一個非石油系統出身的石油央企董事長。

同時，大陸國家能源局副局長李凡榮接任中石油集團總經理，華能副總經理葉向東任華電總經理。

這一波能源央企換新血，調整後，中石油、中石化董事長、總經理均已補實到位，加上去年10月底中海油由原總經理汪東進晉升董事長，目前「三桶油」只剩中海油總經理仍空缺。

大陸國家自然資源部上周宣布，今年將全面開放油氣勘查開採市場，允許民企、外資企業等社會資本進入油氣勘探開發領域。同時，還將全面推進礦業權競爭出讓、改革油氣管網運營機制、深化油氣價格形成機制改革、加強市場監管。

這麼一來，勢必打破目前三大石油央企（中石油、中石化、中海油）市佔約 85%的壟斷局面。

中國石油經濟技術研究院統計，三桶油在2019年加大勘探開發投資力度，實現原油產量1.91億噸，增幅1.1%。扭轉了自2014年開始的中國石油產量的連年下滑。面對油氣行業市場化改革進程明顯加快，三大石油央企（中石油、中石化、中海油）近日召開年度工作會議，在2020年三桶油油氣開採總投資將超人民幣4000億元。

從中石化到中石油的新任董事長戴厚良，現年56歲，在石油化工領域深耕多年，歷任揚子石化、中國石化、到2018年升任中石化董事長、黨組書記，為學者型領導，在科研領域有較高成就。

由他領銜的「高效環保芳烴成套技術開發及應用」項目，曾獲2015年國家科學技術進步特等獎，並當選為中國工程院院士

接任中石化集團董事長是現年58歲、原神華董事長張玉卓，他是第一位非石油系統出身的石油央企董事長。

張玉卓早年從事煤炭研究，37歲時被任命為煤炭科學研究總院院長。2002年進入中國最大的煤炭央企神華集團，歷任神華集團副總經理、總經理、副董事長、董事長，並兼任過中國神華煤制油有限公司董事長。

2014年5月張玉卓升任神華集團董事長，執掌神華近三年後，在2018年升任天津市委常委、濱海新區區委書記，天津自由貿易試驗區管理委員會主任。

新任中石油集團董事長戴厚良。（取自澎湃新聞）
新任中石油集團董事長戴厚良。（取自澎湃新聞）
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