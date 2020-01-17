親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎疫情
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蔡英文慰留陳師孟？他解讀：希望陳自己滾蛋

大陸人口破14億了 但5年後恐將陷入負增長

2020-01-17 15:37聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸國家統計局17日公布，截至2019年底，中國大陸總人口已突破14億。但學者指出，低生育率可能使中國在2025年就會陷入人口負增長，並使得人口老齡化問題進一步加劇。

根據大陸官方數據，截至2019年底，大陸總人口已達14億零5萬人，比2018年底增加467萬人。2019全年出生人口1,465萬人，人口出生率為10.48‰。

不過，上海第一財經對比2018年數據發現，大陸去年出生人口數比2018年減少了58萬。2018年出生人口1,523萬人，又比2017年減少約200萬人。

南開大學人口與發展研究所教授李建民表示，按去年出生率推算，大陸總和生育率已低於1.5。而1.5被認為是一個臨界點，低於1.5屬於很低的生育水準。在這個生育水準上，大陸人口負增長極有可能會在2025年左右出現。

報導稱，育齡婦女數量決定了出生人口數量。根據大陸2010年的全國人口普查數據，不考慮死亡和遷移，2010至2020年，大陸全國育齡婦女總量將由3億7,978萬人減少到3億3,387萬人，處於生育旺盛期（20歲～29歲）的婦女占育齡婦女總量的比例由29.91%降至24.75%。

第一財經指出，從過去的經驗及大陸全面兩孩政策（即全面開放每對夫妻均可生育兩名孩子）的實施效果來看，大陸的生育率未來應很難大幅提高。

此外，性別別結構失衡，也將影響大陸的生育率。據大陸國家統計局統計，至2019年底，大陸男性人口7億1,527萬人，女性人口6億8,478萬人，男性比女性多出3,049萬人。

李建民表示，人口出生率一旦達到1.5這個限值，老齡化程度會進一步加劇，除北歐之外的歐洲國家、日本、韓國等都是如此。因此他呼籲大陸官方，應該儘快推出新的人口政策。

第一財經稱，與持續減少的出生人口相應的是高速老齡化，這是大陸未來發展將面臨的一大挑戰。統計顯示，截至2019年底，大陸65歲及以上人口達到1億7,603萬人，占總人口的12.6%，預計2050年將會達3.9億人。

一般認為，65歲及以上人口比例在7%以上為老齡化社會，14%以上為深度老齡化，20%以上為超級老齡化。從老齡化過渡到深度老齡化，法國用了126年、英國46年、德國40年、日本25年（1970年至1994年）；從深度老齡化到超級老齡化，德國用了36年（1972年～2008年），日本用了21年（1995年～2006年）。

圖為上海一處社區居委會日前舉辦的年度「百家菜」年夜飯活動，為高齡獨居老人提前過節...
圖為上海一處社區居委會日前舉辦的年度「百家菜」年夜飯活動，為高齡獨居老人提前過節。（新華社）
分享

生育男性

延伸閱讀

我對陸出口年減4.8% 化學品、塑橡膠製品減...

數據顯示 大陸經濟去年底已開始回穩

陸人口飆14億 人均GDP破1萬美元

國民黨調九二共識？前大陸部主任指這三方都要共...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

數據顯示 大陸經濟去年底已開始回穩

2020-01-17 14:48

陸人口飆14億 人均GDP破1萬美元

2020-01-17 14:47

貿易戰+投資疲軟 陸GDP成長率29年來最差

2020-01-17 14:45

大陸2019年GDP增長6.1% 創近30年來新低

2020-01-17 10:24

吸金還西進？天津對台46條措施的陷阱

2020-01-17 09:55

四川生豬住別墅 豬場建設忙

2020-01-17 01:53

廣東今年將建4.8萬個5G基站

2020-01-17 01:53

雲南與一帶一路國家 貿易額大增

2020-01-17 01:53

熱門文章

大陸宣布 「武漢肺炎」新增一名死亡病例

2020-01-17 08:31

泰國證實來自中國的第二個武漢肺炎病例

2020-01-17 12:32

國家欠我一個女朋友！2020最佳結婚日 官媒下卻一片哀號...

2020-01-17 10:00

武漢肺炎燒到日本 旅遊警示升級

2020-01-17 01:05

王在希預測未來4年：兩岸關係冷對抗 但不會攤牌

2020-01-17 10:57

中美協議明確避免競爭性貶值 人民幣「漲聲響起」

2020-01-16 20:27

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top