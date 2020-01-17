大陸人口破14億了 但5年後恐將陷入負增長

大陸國家統計局17日公布，截至2019年底，中國大陸總人口已突破14億。但學者指出，低生育率可能使中國在2025年就會陷入人口負增長，並使得人口老齡化問題進一步加劇。

根據大陸官方數據，截至2019年底，大陸總人口已達14億零5萬人，比2018年底增加467萬人。2019全年出生人口1,465萬人，人口出生率為10.48‰。

不過，上海第一財經對比2018年數據發現，大陸去年出生人口數比2018年減少了58萬。2018年出生人口1,523萬人，又比2017年減少約200萬人。

南開大學人口與發展研究所教授李建民表示，按去年出生率推算，大陸總和生育率已低於1.5。而1.5被認為是一個臨界點，低於1.5屬於很低的生育水準。在這個生育水準上，大陸人口負增長極有可能會在2025年左右出現。

報導稱，育齡婦女數量決定了出生人口數量。根據大陸2010年的全國人口普查數據，不考慮死亡和遷移，2010至2020年，大陸全國育齡婦女總量將由3億7,978萬人減少到3億3,387萬人，處於生育旺盛期（20歲～29歲）的婦女占育齡婦女總量的比例由29.91%降至24.75%。

第一財經指出，從過去的經驗及大陸全面兩孩政策（即全面開放每對夫妻均可生育兩名孩子）的實施效果來看，大陸的生育率未來應很難大幅提高。

此外，性別別結構失衡，也將影響大陸的生育率。據大陸國家統計局統計，至2019年底，大陸男性人口7億1,527萬人，女性人口6億8,478萬人，男性比女性多出3,049萬人。

李建民表示，人口出生率一旦達到1.5這個限值，老齡化程度會進一步加劇，除北歐之外的歐洲國家、日本、韓國等都是如此。因此他呼籲大陸官方，應該儘快推出新的人口政策。

第一財經稱，與持續減少的出生人口相應的是高速老齡化，這是大陸未來發展將面臨的一大挑戰。統計顯示，截至2019年底，大陸65歲及以上人口達到1億7,603萬人，占總人口的12.6%，預計2050年將會達3.9億人。