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數據顯示 大陸經濟去年底已開始回穩

2020-01-17 14:48聯合晚報 記者林則宏／綜合報導

大陸去年全年GDP增長6.1%，其中第4季GDP增長6%與前一季持平，且12月工業超預期增長6.9%，為2019年3月以來最高。路透報導，分析人士認為，數據顯示中國經濟去年底已開始回穩，但2020年中國經濟增長下滑壓力仍不容小覷。

大陸去年12月的規模以上工業增加值年增率、消費年增率、固定資產投資年增率等統計數據均優於市場早前預期。

中原銀行首席經濟學家王軍表示，2019年中國經濟實現了6.1%的增速，儘管是29年來增長最慢的一年，但考慮到全球經濟放緩與貿易環境嚴重惡化，以及大陸國內經濟轉型升級的複雜性、長期性帶來的挑戰，這仍是一個「含金量」較高的速度。

王軍指出，2020年中國經濟仍將面臨一定的下行壓力，需求不足的情況將持續相當長一段時期，未來經濟增速下行趨勢暫時難以徹底扭轉，緩慢下行仍是主基調，但中國經濟也不至於顯著失速。他預估，2020年中國經濟增長率將落在5.8%-6.0%中速增長區間，如期實現預期的經濟發展目標。

大陸國家統計局長寧吉喆在記者會中回應表示，中國經濟正從高速增長階段轉向高質量發展階段，不刻意追求經濟增速。他強調，中國經濟「穩中向好、長期向好」趨勢沒有改變，2020年中國經濟實現有質量、有效益的穩定增長可期。

GDP經濟成長率

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