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大陸2019年GDP增長6.1% 創近30年來新低

2020-01-17 10:24聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸國家統計局17日公布，經初步核算，2019年大陸國內生產毛額（GDP）較前一年增長6.1%。儘管成功「保六」，也符合官方設定的6%-6.5%的預期增長目標，但卻是大陸自1990年以來，近30年最低經濟增長速度。

若分季度來看，大陸去年第1季GDP增長6.4%，第2季增長6.2%，第3季增長6.0%，第4季同樣增長6.0%。

此外，2019年全年大陸GDP已超過人民幣99兆元，穩居世界第二大經濟體地位；去年大陸人均GDP更首次突破1萬美元大關。

大陸國家統計局的數據顯示，此前，全球人均GDP超過1萬美元的經濟體總人口將近15億。中國人均GDP突破1萬美元，相當於人均GDP超過1萬美元的世界人口「翻了一番」（成長一倍）。

大陸國家統計局局長寧吉喆表示，經濟規模的提升，意味著人民收入增加、生活更加殷實，更是人類歷史上的重大進步。

國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副部長許偉說，「人均GDP突破1萬美元，意味著我們的經濟規模更大，塑造更有利於我的國際發展環境的能力增強，中國作為世界第二大經濟體地位更加鞏固。約14億人口的巨大國內市場，也為世界各國拓展商機提供了重要機遇。」

大陸去年人均GDP正式突破1萬美元大關。圖為湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣慶陽...
大陸去年人均GDP正式突破1萬美元大關。圖為湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣慶陽古街，民眾在採購年畫和燈籠迎接春節到來。（新華社）
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