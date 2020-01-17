大陸2019年GDP增長6.1% 創近30年來新低

大陸國家統計局17日公布，經初步核算，2019年大陸國內生產毛額（GDP）較前一年增長6.1%。儘管成功「保六」，也符合官方設定的6%-6.5%的預期增長目標，但卻是大陸自1990年以來，近30年最低經濟增長速度。

若分季度來看，大陸去年第1季GDP增長6.4%，第2季增長6.2%，第3季增長6.0%，第4季同樣增長6.0%。

此外，2019年全年大陸GDP已超過人民幣99兆元，穩居世界第二大經濟體地位；去年大陸人均GDP更首次突破1萬美元大關。

大陸國家統計局的數據顯示，此前，全球人均GDP超過1萬美元的經濟體總人口將近15億。中國人均GDP突破1萬美元，相當於人均GDP超過1萬美元的世界人口「翻了一番」（成長一倍）。

大陸國家統計局局長寧吉喆表示，經濟規模的提升，意味著人民收入增加、生活更加殷實，更是人類歷史上的重大進步。