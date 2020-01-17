陸媒：人民幣不會被迫升值

中國人民銀行昨（16）日說明美中協議中的匯率問題指出，雙方同意尊重彼此貨幣政策自主權，實施由市場決定的匯率制度，避免競爭性貶值。大陸官媒則強調這不是「廣場協議」不會迫使人民幣升值。

不過，法人機構包括瑞銀及中金公司昨天紛紛調高人民幣目標價至6.7，認為人民幣今年易漲難跌。人民幣官方中間價及在岸即期匯價昨天都升值來到近半年高點，在岸即期匯價下午收盤升值21基點至6.8850。

中國人民銀行官網昨天披露，美中第一階段經貿協議的第五章《宏觀經濟政策、匯率問題和透明度》提到，雙方同意尊重彼此貨幣政策自主權，實施由市場決定的匯率制度，避免競爭性貶值，保持數據透明度，透過協商解決分歧。

人行表示，美中作為世界上最大的兩個經濟體和主要儲備貨幣發行國，就匯率問題達成公平互利的共識，既有利於兩國加強溝通和協商，促進宏觀經濟的穩健運行，也有利於全球外匯市場的有序運行和調整，維護國際貨幣體系的穩定。

人行強調，尊重貨幣政策自主權，意味一方不能借助匯率問題干涉另一方自主實施的貨幣政策。其他原則性共識則為國際社會的普遍共識，與大陸多年來匯率形成機制改革的方向一致。

雙方在匯率政策上做出的承諾。包括一是恪守G20公報中關於匯率的承諾，避免競爭性貶值以及避免將匯率用於競爭性目的；二是雙方均受IMF協定約束，避免透過操縱匯率或國際貨幣體系來阻礙國際收支的有效調整或取得不公平的競爭優勢；三是雙方將實現並維持市場決定的匯率制度；四是雙方將保持經常溝通，並就外匯市場情況、活動與政策進行溝通協商。

人民日報報導，美中就匯率問題達成平等互利的共識，協定相關內容絕非「廣場協議」的翻版，不會強迫人民幣升值。報導援引中國社科院世界經濟與政治研究所國際貿易研究室主任東豔指出，美中協議中有關匯率強調平等互利和尊重對方貨幣政策自主權的原則，包括不搞競爭性貶值、不將匯率用於競爭性目的。