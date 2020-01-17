京滬高鐵昨上市，首日股價大漲百分之卅八，總市值達人民幣三三二五億元。圖為「復興號」動車組亮相京滬高鐵。（新華社） 分享 facebook

號稱「大陸最賺錢的高鐵」，京滬高鐵昨上市，首日股價大漲百分之卅八點七三至人民幣六點七七元，總市值達人民幣三三二五億元（約新台幣一點四兆元），躋身滬深兩市總市值排行榜第廿五名。

據北京商報報導，京滬高鐵董事長劉洪潤在上市儀式致辭稱，京滬高鐵成功登陸Ａ股資本市場，標誌著大陸鐵路資產資本化、證券化、股權化實現重要突破，國鐵企業直接融資邁出重要一步。

昨開盤後漲幅擴大至百分之四三點二四的漲停價至人民幣六點九九元，股票臨時停牌。上午十時恢復交易後，大量賣單湧出，股價漲幅一度回落，不過隨著場外資金進場，京滬高鐵股價逐步回升，收在人民幣六點七七元，上漲百分之卅八點七三。

值得一提的是，MSCI昨晚宣布京滬高鐵將被納入MSCI中國全流通指數，同時被納入MSCI中國大盤股指數，二月六日生效。

京滬高鐵連接環渤海和長江三角洲兩大經濟區，是貫通東北、華北、華東的高鐵大動脈。去年十月廿二日首度報送招股書，去年十一月十四日首次上會順利通過，累計用時廿三天，打破工業富聯創下的卅六天最快ＩＰＯ審核紀錄。再到一月十六日上市，總計僅八十六天。

京滬高鐵上市發行股數為六二點八五億股，發行價人民幣四點八八元，本益比廿三點三九倍。募資額人民幣三○六點七四億元，是Ａ股歷史上排名第九高的公司。

中新網報導，中信建投表示，市場即將邁入春節長假，交易降溫，歷年經驗來看，春節前最後半個月市場往往操作機會變少。伴隨著京滬高鐵上市，近期上市公司預報業績大幅波動事件等因素，市場階段性有調整需求。