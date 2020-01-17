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京滬高鐵掛牌 首日勁揚38%

2020-01-17 01:29經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

京滬高鐵董事長劉洪潤（左）及上海市長應勇出席上市敲鑼。 網路照片
京滬高鐵董事長劉洪潤（左）及上海市長應勇出席上市敲鑼。 網路照片
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「全球最賺錢的高鐵」京滬高鐵昨（16）日上市，首日股價大漲38.73%至人民幣6.77元，總市值達人民幣3,325億元（約新台幣1.4兆元），躋身滬深兩市總市值排行榜第25名。同時該股也將被納入MSCI中國全流通指數，生效時間是2月6日。

北京商報報導，京滬高鐵董事長劉洪潤在上市儀式致辭稱，京滬高鐵成功登陸A股資本市場，標誌著大陸鐵路資產資本化、證券化、股權化的重要突破，國鐵企業直接融資邁出重要一步。

昨開盤後漲幅擴大至43.24%的漲停價至人民幣6.99元，股票臨時停牌。上午10時恢復交易後，大量賣單湧出，股價漲幅一度回落，不過隨著場外資金進場，京滬高鐵股價逐步回升，收在人民幣6.77元，上漲38.73%。

京滬高鐵首日全天換手率54.32%，顯示已有超過半數投資者獲利離場。

數據顯示，當日，五家機構法人合計賣出人民幣近5億元。

值得一提的是，MSCI昨晚宣布京滬高鐵將被納入MSCI中國全流通指數，2月6日生效。

京滬高鐵連接環渤海和長江三角洲兩大經濟區，是貫通東北、華北、華東的高鐵大動脈。

去年10月22日首度報送招股書，11月14日首次上會順利通過，累計用時23天，打破工業富聯創下的36天最快IPO審核紀錄。2020年1月16日上市，總計僅86天。

京滬高鐵上市發行股數為62.85億股，發行價人民幣4.88元，本益比23.39倍。募資額人民幣306.74億元，是A股歷史上排名第九高的公司。

中新網報導，中信建投表示，市場即將邁入春節長假，交易降溫，歷年經驗來看，節前最後半個月市場往往操作機會變少。

伴隨京滬高鐵上市，近期上市公司預報業績大幅波動事件等因素，市場有階段性調整需求。

高鐵人民幣MSCI

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