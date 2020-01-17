陸70城新屋價 漲勢收斂

大陸國家統計局昨（16）日公布去年12月房價數據，路透估算，70個大中城市新建商品住宅價格指數年漲6.6%，房價已經連漲51個月，不過漲幅低於11月的7.1%，且漲幅為2018年7月以來最小。分析稱，2020年房市調控將相對溫和。

大陸國家統計局數據顯示，12月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，房價上漲的城市數量為50個，相比2019年11月的44個，增加六個城市，上漲城市數量打破連續六個月下滑的趨勢；二手住宅方面，上漲城市數量為38個，比上月增加六個城市。

路透報導，若以每月漲幅來看，12月70個大中城市新建商品住宅價格指數月漲0.3%，與11月持平，連漲56個月。

大陸國家統計局城市司首席統計師孔鵬解讀稱，2019年12月，各地積極貫徹落實中共中央、國務院決策部署，「堅持房子是用來住的、不是用來炒的」定位，房地產市場保持總體穩定。

孔鵬表示，一線城市新建商品住宅銷售價格漲幅回落；二手住宅漲幅略有擴大。二、三線城市新建商品住宅銷售價格月比漲幅微擴大，年比漲幅回落；二手住宅漲幅均相同或回落。

統計局數據顯示，一線城市北京、上海、深圳和廣州新房價格指數，12月比11月分別為上升0.4%、持平、上升0.7%和下降0.3%。

二手住宅銷售價格方面，月漲0.4%，漲幅比11月擴大0.2個百分點，其中北京和深圳分別上漲0.6%和1.0%，廣州持平，上海下降0.2%。

自2018年1月起，大陸國家統計局取消保障性住房銷售價格統計指標，只編發新建商品住宅銷售價格指數，不再編發新建住宅銷售價格指數。

中指院預計未來房地產市場整體將持續平穩運行，但各城市間會延續分化態勢，一線、核心二線城市有望保持穩定。

中共中央經濟工作會議重申「房住不炒」的定位，更強調「穩」，表示要全面落實因城施策，穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制，促進房地產市場平穩健康發展。分析認為，2020年房市調控政策會相對溫和。