大興機場片區 81項制度創新

「中國（河北）自由貿易試驗區大興機場片區（北京大興）第一批制度創新清單」16日發布，涵蓋五大類81條舉措，賦予大興機場片區更多改革自主權，推動高端高新產業集聚發展，完善財稅金融支持政策，打造具有吸引力的人才發展環境，推動京津冀協同發展。

據中新社報導，北京市商務局副局長劉梅英在16日舉行的發布會上表示，作為中國首個跨省級行政區域設立的自貿片區，大興機場片區自2019年8月31日掛牌以來，北京區域已簽約一批項目，總投資額約46億元（人民幣，下同）；截至1月13日新增市場主體56家，註册資金11.97億元。

她指出，本次發布的81項制度創新清單，涵蓋五大類共81條舉措：在賦予大興機場片區更多改革自主權方面，包括36項舉措，如推進證照分離改革全覆蓋、試點實行告知承諾審批制，從而大幅度降低企業制度性交易成本，營造良好的營商環境。

在推動高端高新產業集聚發展方面，包括11項舉措，以支持航空物流、航空科技、生物醫藥、科技會展等產業發展，如建立新藥研發用材料、試劑和設備進口綠色通道等。

在完善財稅金融支持政策方面，包括26項舉措，其中對試驗區內生產企業和生產性服務企業進口所需的機器、設備等貨物予以免稅、鼓勵開展跨境電子商務人民幣結算業務等創新舉措，將為片區激活民間資本活力，聚集金融要素資源提供支撐。