親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎觀察中
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大興機場片區 81項制度創新

2020-01-17 01:53聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「中國（河北）自由貿易試驗區大興機場片區（北京大興）第一批制度創新清單」16日發布，涵蓋五大類81條舉措，賦予大興機場片區更多改革自主權，推動高端高新產業集聚發展，完善財稅金融支持政策，打造具有吸引力的人才發展環境，推動京津冀協同發展。

據中新社報導，北京市商務局副局長劉梅英在16日舉行的發布會上表示，作為中國首個跨省級行政區域設立的自貿片區，大興機場片區自2019年8月31日掛牌以來，北京區域已簽約一批項目，總投資額約46億元（人民幣，下同）；截至1月13日新增市場主體56家，註册資金11.97億元。

她指出，本次發布的81項制度創新清單，涵蓋五大類共81條舉措：在賦予大興機場片區更多改革自主權方面，包括36項舉措，如推進證照分離改革全覆蓋、試點實行告知承諾審批制，從而大幅度降低企業制度性交易成本，營造良好的營商環境。

在推動高端高新產業集聚發展方面，包括11項舉措，以支持航空物流、航空科技、生物醫藥、科技會展等產業發展，如建立新藥研發用材料、試劑和設備進口綠色通道等。

在完善財稅金融支持政策方面，包括26項舉措，其中對試驗區內生產企業和生產性服務企業進口所需的機器、設備等貨物予以免稅、鼓勵開展跨境電子商務人民幣結算業務等創新舉措，將為片區激活民間資本活力，聚集金融要素資源提供支撐。

大興機場北京人民幣

延伸閱讀

「全球10大好客城市」出爐！台東名列第7 台...

美國2019年機場安檢查獲4500把槍枝 創...

桃捷報好康！16日起搭機捷享全台59家旅宿業...

新北環狀線 最快19日試營運 春節後通車

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

人行：存準率有調降空間

2020-01-16 23:53

京滬高鐵上市首日 飆漲38%

2020-01-17 00:28

四川生豬住別墅 豬場建設忙

2020-01-17 01:53

廣東今年將建4.8萬個5G基站

2020-01-17 01:53

雲南與一帶一路國家 貿易額大增

2020-01-17 01:53

滬經濟新藍圖 今年進中固穩

2020-01-17 01:53

陸70城市房價 上月略回暖

2020-01-17 01:53

陸媒：人民幣不會被迫升值

2020-01-17 01:48

熱門文章

日本出現武漢肺炎首例！患者為中國籍曾前往湖北

2020-01-16 08:52

機器人46變！90秒做1漢堡 3分鐘炒1菜...手藝不輸粵菜名廚

2020-01-16 09:00

中國大媽瘋搶巴黎老佛爺百貨 場面失控如「屍速列車」

2020-01-16 13:50

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top