親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎觀察中
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸70城市房價 上月略回暖

2020-01-17 01:53聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

受到年末資金到位、房企降價促銷、市場情緒改善等因素影響，去年12月份，中國大陸70個大中城市房價環比略有回暖。

據中新社報導，大陸國家統計局16日公布70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。70個城市中，50個城市新房價格環比上漲，上月這一數據為44個。此前，70個城市中，新房價格上漲城市數量已連續6個月下滑。

漲價城市數量回升之外，去年12月份，70個大中城市新房價格環比漲幅小幅擴大。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，據測算，去年12月份中國70個城市新建商品住宅平均價格指數環比上漲0.4%，同比上漲6.8%。環比漲幅較上月有所擴大，同比漲幅則呈現收窄態勢。

分各線城市來看，去年12月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.4個百分點；31個二線城市和35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別上漲0.3%和0.6%，漲幅比上月均擴大0.1個百分點。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，12月份是房地產開發企業年底衝刺的關鍵時段，房價變動與市場供應量環比增長，以及房企積極促銷有著較大關係，同時隨著二三線城市落戶政策的不斷放鬆，也帶動一些城市新房市場熱度提升。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂說，從房價下跌城市數量來看，70個城市中，新房價格下跌的城市減少了5個，二手房價格下跌的城市減少了7個，這種回暖來自於年末資金到位、購房資質到位等原因。

房地產二手房

延伸閱讀

返鄉置業熱門城 成都、西安竄升

房價高 廈門租金收益率倒數第一

房企千億軍團 增至36家

領跑港資 李嘉誠收購上海商城

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

人行：存準率有調降空間

2020-01-16 23:53

京滬高鐵上市首日 飆漲38%

2020-01-17 00:28

四川生豬住別墅 豬場建設忙

2020-01-17 01:53

廣東今年將建4.8萬個5G基站

2020-01-17 01:53

雲南與一帶一路國家 貿易額大增

2020-01-17 01:53

滬經濟新藍圖 今年進中固穩

2020-01-17 01:53

大興機場片區 81項制度創新

2020-01-17 01:53

陸媒：人民幣不會被迫升值

2020-01-17 01:48

熱門文章

日本出現武漢肺炎首例！患者為中國籍曾前往湖北

2020-01-16 08:52

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top