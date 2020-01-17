陸70城市房價 上月略回暖

受到年末資金到位、房企降價促銷、市場情緒改善等因素影響，去年12月份，中國大陸70個大中城市房價環比略有回暖。

據中新社報導，大陸國家統計局16日公布70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。70個城市中，50個城市新房價格環比上漲，上月這一數據為44個。此前，70個城市中，新房價格上漲城市數量已連續6個月下滑。

漲價城市數量回升之外，去年12月份，70個大中城市新房價格環比漲幅小幅擴大。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，據測算，去年12月份中國70個城市新建商品住宅平均價格指數環比上漲0.4%，同比上漲6.8%。環比漲幅較上月有所擴大，同比漲幅則呈現收窄態勢。

分各線城市來看，去年12月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.4個百分點；31個二線城市和35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別上漲0.3%和0.6%，漲幅比上月均擴大0.1個百分點。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，12月份是房地產開發企業年底衝刺的關鍵時段，房價變動與市場供應量環比增長，以及房企積極促銷有著較大關係，同時隨著二三線城市落戶政策的不斷放鬆，也帶動一些城市新房市場熱度提升。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂說，從房價下跌城市數量來看，70個城市中，新房價格下跌的城市減少了5個，二手房價格下跌的城市減少了7個，這種回暖來自於年末資金到位、購房資質到位等原因。