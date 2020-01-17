滬經濟新藍圖 今年進中固穩

「特斯拉新能源汽車投產，阿茲海默症治療新藥上市……」上海市市長應勇15日在上海市第十五屆人民代表大會第三次會議上作政府工作報告時透露，上海的工業投資，連續21個月保持兩位數增長。他說，全市經濟社會延續了總體平穩、穩中有進、進中固穩的發展態勢。同時，他亮出了2020年上海經濟發展新藍圖。

據新華社報導，2019年，上海全市生產總值預計增長6%以上。2020年，這一數字預期在「6%左右」。參與審議或討論這份政府工作報告的市人大代表和政協委員認為，前後「6%」的提法，體現了進中固穩，且有新意、有創新。

分析2019年經濟情況時，應勇說，在高基數和經濟下行壓力加大的情況下，全市生產總值預計增長6%以上。在大規模減稅降費總額超過2022億元（人民幣，下同）、影響地方收入增幅11個百分點的情況下，地方一般公共預算收入增長0.8%。新增就業崗位58.9萬個。

數據還顯示，上海的經濟發展新動能持續增強。全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比率達到4%，每萬人口發明專利擁有量提高到53.5件。新產業、新業態、新模式保持較快增長，新能源產業產值增長15%，互聯網業務收入增長30%以上。平均每個工作日新註冊企業1476戶、增長12%。

同時，經濟結構持續優化。上海的第三產業增加值佔全市生產總值的比重達到70%以上，戰略性新興產業製造業部分產值佔工業總產值的比重提高到30%。

穩中包含的新意和創新，來自自貿試驗區建設的新突破。2019年，上海自貿試驗區臨港新片區正式設立。新片區新設企業4025家，簽約重點項目168個、總投資821.9億元。同時，創新也體現於上海證券交易所設立科創板並試點註冊制順利落地。科創板受理205家企業上市申請，70家企業成功上市，籌資額達到824億元。

展望2020年，投資、消費、出口，仍被列為上海穩增長的關鍵、基礎和支撐。

「力爭全年工業投資繼續保持兩位數增長。」上海市人大代表、市發展和改革委員會主任馬春雷說，「支持推動特斯拉、中芯國際、和輝二期、華力二期、大眾純電動汽車工廠等重大產業項目竣工投產和產能提升，加快推進華為研發中心、積塔半導體、國能新能源汽車、超硅半導體等重大項目建設進度。」

在他看來，2020年，上海還要抓住國家金融業對外開放機遇，加快吸引一批全球資產管理公司等標誌性的外資金融機構落戶，推動一批總部型金融機構和銀行理財子公司等功能型機構在滬設立。同時，上海要保持房地產市場「量升價穩」態勢。