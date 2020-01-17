雲南與一帶一路國家 貿易額大增

據昆明海關消息，2019年，雲南省外貿進出口2323.7億元人民幣，比去年同期增長17.9%。其中，與一帶一路沿線國家實現貿易額1628.1億元，同比增長14.9%。

據中新社報導，統計數據顯示，2019年，雲南省外貿進出口2323.7億元人民幣，比去年同期增長17.9%。其中，出口1037.2億元，同比增長22.4%；進口1286.5億元，同比增長14.6%。

昆明海關統計分析處處長李燕介紹，總體看，2019年雲南省外貿進出口形勢保持穩中有進、穩中向好的發展態勢，外貿額首次突破2000億，進出口增幅位居中國第三。

從貿易夥伴看，雲南省主要外貿市場保持增長，與一帶一路沿線國家份額超7成，多元化市場開拓效果明顯。2019年，全省與一帶一路沿線國家實現貿易額1628.1億元，增長14.9%，佔同期全省外貿額的70.1%。

此外，2019年雲南省與東協貿易額1143億元，同比增長25.8%。與拉丁美洲銅礦砂等大宗商品貿易增長較快，雙邊貿易額205.7億元，同比增長42.1%。與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等中東國家實現進口原油等商品貿易額384億元，佔全省進出口比重為16.5%。

值得一提的是，2019年雲南省出口農產品創新高，全省出口農產品331.2億元，同比增長29%，首次超過300億元。

其他出口方面，機電產品和勞動密集型商品保持增長。出口機電產品310.2億元，同比增長35.8%；出口勞動密集型商品74億元，同比增長8.7%。

進口方面，2019年雲南省進口原油保持穩定，進口天然氣和銅礦砂快速增長。