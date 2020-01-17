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四川生豬住別墅 豬場建設忙

2020-01-17 01:53聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「我們這個種豬場占地面積雖只有30畝，但高度達到了30公尺，讓5000頭豬住進了7層樓房。」鼠年春節臨近，站在投產不久的養豬場樓下，四川省南充市嘉陵區天兆核心種豬場項目部經理張小龍介紹眼前這座「種豬別墅」。

據中新社報導，四川是大陸養豬大省，近年來該省每年生豬出欄量佔全大陸生豬出欄量十分之一左右。但2019年受非洲豬瘟影響，生豬出欄量下滑。為推進生豬穩產保供，2019年，四川在省內18市91個縣（區）開工建設養豬場項目435個，投資152億元（人民幣，下同），新增生豬產能近900萬頭。

總投資達5000萬元的南充嘉陵區天兆核心種豬場，是四川新建的重要生豬養殖項目之一。豬場樓高7層，公豬站、配種舍、保育舍、培育舍等功能區域內窗明几淨，與傳統養豬場的髒亂差大相逕庭。

「我們7層樓的豬場不僅充分利用了土地資源，還保證了生物安全。」張小龍說，5000頭曾祖代純種母豬住進「別墅」後，養殖成本比傳統豬舍低了20%，種豬場還通過外外勤區、外勤區、內勤區和生產區四道防護，保障生物安全，盡量避免疫病的發生和傳播。

作為養豬大省，四川農村有著非常深厚的養豬傳統，農戶們曾經幾乎家家戶戶都養豬，也熱愛養豬。自然而然地，養豬散戶成為該省生豬養殖的重要構成。

在南充市嘉陵區大通鎮陳灘子社區，52歲的村民陳家潤正在豬舍內打掃。他表示，自己養豬20多年，目前養了40多頭，養豬已經成了習慣。

「為了防控非洲豬瘟，現在豬舍一周至少消毒兩次，進豬舍餵養時還要換專門的衣物並進行消毒。」陳家潤說，目前養豬要求更高，但只要看到活蹦亂跳的小豬，便非常高興。

報導指出，非洲豬瘟發生後，養豬對環保和品質的要求更高，生豬代養模式也在四川民間應運而生。

南充市高坪區泰吉家庭農場面積2000多平方公尺，能飼養1700多頭生豬。農場負責人黃文才說，他和當地一家生豬養殖龍頭企業簽訂了代養協議，由該企業提供仔豬、飼料、藥品和技術，「農場只提供場所和人工，風險更低」。

南充市忙碌的養豬場建設和生豬養殖工作，是四川省生豬生產趨於穩定的縮影。數據顯示，2019年該省出欄4500萬頭生豬，超額完成4008萬頭出欄任務。

四川省農業農村廳廳長楊秀彬表示，雖然2019年四川生豬產能有所下降，但只要市場有序，四川各地現有商品豬的存欄能夠保證讓大家過好春節、吃上豬肉。非洲豬瘟雖無藥物和疫苗，但可防可控。如果四川上下各個方面防控有力有效，2020年底將實現生豬出欄6000萬頭。

非洲豬瘟養豬場春節

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