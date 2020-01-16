中美協議明確避免競爭性貶值 人民幣「漲聲響起」

中美第一階段經貿協議明定雙方應避免競爭性貶值，避免將匯率用於競爭性目的，包括對外匯市場進行大規模、持續、單向干預。這項表述讓市場普遍「看漲」人民幣，投資機構也紛紛將今年人民幣對美元匯率預期調升至6.7元左右。

中美於北京時間16日凌晨簽署第一階段經貿協議，根據大陸官方公布的協議內容，其中第五章為「宏觀經濟政策、匯率問題和透明度」，關於避免競爭性貶值的表述即載於本章。

中國人民銀行（大陸央行）官網周四對此發布說明指出，匯率問題一直是中美之間的重要問題，匯率問題歷來也都是國際經濟和貿易領域的協調重點，此次中美在第一階段經貿協議中寫入匯率章節延續了這一傳統。

人行稱，匯率章節有助於加強中美在匯率問題上的溝通，有效管控分歧。此次雙方採用去政治化的方式，重申在匯率方面的共識，並為未來可能出現的分歧預設了解決方式和管道，有利於雙方「增信釋疑」，也有利於促進雙方外匯市場和宏觀經濟的有序運行，從而維護全球外匯市場的穩定。

京東數字科技首席經濟學家沈建光表示，中美達成第一階段經貿協議，並將展開第二階段談判，可望提升投資者信心。此外，中國對外開放力度加大，激勵資本加速流入，加上隨著美國經濟溫和下行，美元預料將觸頂回落，人民幣短期內將有升值空間。

大陸投行中金公司16日發布的報告，除將2020年大陸實際GDP增速預測從5.9%上調至6.1%，並預期2020年人民幣對美元匯率可能走強至1美元兌人民幣6.72元附近。

瑞銀財富管理投資總監辦公室則將今年人民幣目標從原來全年的7.0元，調高至上半年的6.8元，並預估下半年人民幣對美元匯率還將進一步增強至6.7元。

不過，沈建光指出，人民幣能否在長期內維持穩健，取決於中國能否把握住貿易「休戰」的寶貴時間窗口，加速協調解決財政吃緊、貨幣政策傳導不暢、居民槓桿率升高等結構性問題，實現有質量的增長。

另一方面，人民日報強調，中美就匯率問題達成的相關內容絕非「廣場協議」的翻版。中國社科院世界經濟與政治研究所國際貿易研究室主任東豔表示，此次協議中有關匯率的內容，從根本上保障中國匯率政策自主權，不會帶來像「廣場協議」那樣的不利後果。