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人行官員：存款基礎利率將長期保留

2020-01-16 17:18聯合報 記者李仲維／即時報導

中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰今（16）日在央行金融統計數據新聞發布會上表示，觀察和討論所謂降息問題，重點要看貸款實際利率水準。此外，接下來，存款基礎利率還將長期保留，作為大陸利率體系的壓艙石，繼續發揮作用。

第一財經報導，孫國峰表示，關於降息問題，隨著市場改革持續推進，人行還是更加關注實際的利率的變化，去年市場的利率整體是下行的，LPR改革推動貨幣政策傳導機制的效果，並且帶動打破貸款市場利率隱性下限。存款基準利率仍將長期保留，並根據經濟形勢變化等，適時適度進行調整。目前流動性充裕。

針對降準問題，孫國峰表示，目前大陸的法定準備金率處於適度的水準，根據宏觀調控的需要，進一步下調存款準備金率也存在一定的空間，當然這個空間是有限的。

人行調查統計司司長阮健弘也表示，目前大陸銀行體系的流動性合理充裕，大陸金融數據整體向好，結構在優化，企業中長期貸款在走穩回升，整個金融體系對實體經濟的支援力度在不斷增強。

她稱，金融機構的資管業務得到平穩有序的整改，並且有所轉型升級，同時貨幣政策和財政政策相互協調配合，突出逆週期調節，金融服務實體經濟的效率也有所提高。可以說當前的金融體系更加健康，向實體經濟傳導的管道更加通暢。

圖為中國人民銀行。中新社資料照片
圖為中國人民銀行。中新社資料照片
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