人行兩日累計「放錢」3兆 市場關注是否續做特麻辣粉

中國人民銀行今（16）日公告，為對沖稅期和現金投放高峰，維護春節前銀行體系流動性合理充裕，今以利率招標方式進行人民幣3,000億元14天期逆回購操作，中標利率2.65%。

人行昨雙管齊下祭出逆回购+中期借贷便利(MLF)總計人民幣4,000億元，創一年來單日最大淨投放量，加上今投放的3,000億元，兩天總計向市場投放人民幣7,000億元（約新台幣3兆元）。

中新經緯報導，華創固收研報認為，月中臨近稅期，流動性邊際收斂，1月資金缺口規模較大，加上財政存款集中收入，約有人民幣2.6兆資金缺口需要對沖；考慮到降準釋放流動性8,000億，加上2019年12月流動性總量水準較高，吸收逆回購到期和部分資金缺口外，或仍有約1兆資金缺口需要對沖。人行後續或仍透過逆回購投放一定規模的流動性，關注定向中期借貸便利(TMLF，市場俗稱特麻辣粉)到期後的延期和普惠金融定向降準例行性考核釋放流動性規模。

中信證券明明分析，人行啟動流動性呵護操作，但預計春節前仍然存在流動性缺口，人行公開市場操作將繼續。從降成本角度看，貨幣政策都有進一步寬鬆的必要，而無論從效果還是政策空間而言，都支持降息在春節後實施。

中國民生銀行首席研究員溫彬稱，近期宏觀經濟回穩且通膨壓力仍存，MLF利率暫時不會調整。不過，1月23日將有2,575億元TMLF到期，預計將擴大規模續作。

人民幣市場上，中國外匯交易中心數據顯示，人民幣兌美元中間價今升值38個基點，報6.8807。

下周一(20日)，貸款市場報價利率(LPR)又將有新一輪報價。中金公司研報稱，考慮到人民幣可能升值、外匯流入有望加速，貨幣政策進一步放鬆的必要性可能較之前有所下降。預計人民幣走勢偏強、資本帳戶進一步開放、而經濟增長溫和回升，在此宏觀背景下，逆週期調節所需的貨幣政策放鬆幅度，較去年11月預測時有所下降。將2020年LPR調降幅度預測從之前的35基點下調至15基點。