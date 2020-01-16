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中國央行：今年將用好定向降凖、宏觀審慎評估等工具

2020-01-16 15:00聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

中國人民銀行旗下《中國金融》今日出刊的「2019年貨幣政策回顧與2020年展望」專文中，針對2020年貨幣政策思路，強調將用好定向降凖、再貸款、再貼現、宏觀審慎評估等工具，加強政策協調，支援推進供給側結構性改革。

中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰署名的專文中指出，2019年中美經貿摩擦意外升級，部分中小金融機構出現局部性、結構性流動性緊張。人行及時定向降凖，並宣佈「三檔兩優」存款準備金架構，針對性地完善了再貼現、常備借貸便利（SLF）、動用存款準備金、流動性再貸款等防範中小銀行流動性風險的「四道防線」，確保流動性。

面對「經濟緩、物價漲」、全球降息潮、以及市場力量推動人民幣匯率「破7」，人行發佈改革完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制，推動貸款利率「兩軌並一軌」，推廣LPR運用，打破貸款利率隱性下限，促進降低小微企業融資成本。

更在9月實施「全面降凖+定向降凖」精准滴灌，；11月推動中小銀行永續債發行「破冰」，發揮LPR改革降低融資成本，人行強調，一系列貨幣政策措施對實現全年經濟社會發展目標發揮了重要作用。

展望2020年貨幣政策思路，人行強調有五大重點，一是把握逆週期調節力度。靈活運用存款準備金率、中期借貸便利、公開市場操作、常備借貸便利等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，促進貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，有效支持經濟運行在合理區間，支持高品質發展，並維護中國在全球主要經濟體中少數實行正常貨幣政策國家的地位

人行指出，2020年開年宣佈降凖0.5個百分點，正是體現了逆週期調節。

二是加強結構調整。將繼續發揮貨幣政策的積極作用，創新和運用結構性貨幣政策工具精准滴灌，用好定向降凖、再貸款、再貼現、宏觀審慎評估等工具，加強政策協調，支援推進供給側結構性改革，促進金融要素流向供需共同受益、具有乘數效應的先進製造、民生建設、基礎設施短板等領域，促進產業和消費雙升級。

三是著力緩解小微企業融資難、融資貴。完善LPR傳導機制，推進存量浮動利率貸款定價基準轉換，堅決打破貸款利率隱性下限，疏通貨幣政策傳導。

並將發揮好市場利率定價自律機製作用，維護公平定價秩序，嚴格落實明示貸款年化利率的要求，切實保護金融消費者權益。發揮好相關機構的增信作用，改進銀行考核機制，實施差異化的金融監管政策，建立健全銀行增加小微企業貸款投放的長效機制。

四是把握好保持人民幣匯率彈性、完善跨境資本流動宏觀審慎政策和加強國際宏觀政策協調三方面的平衡。

人行將繼續在香港常態化發行人民幣央行票據，進一步豐富香港市場短期高等級人民幣金融產品，促進離岸人民幣貨幣市場健康發展。

五是繼續加大資本補充力度，增強銀行信貸投放能力。繼續推動銀行通過發行永續債等途徑多管道補充資本，提升銀行服務實體經濟和防範化解金融風險的能力。重點支持中小銀行補充資本，將資本補充與改進公司治理、完善內部管理結合起來，有效引導中小銀行下沉重心、服務當地，支援小微、民營企業發展。

中國央行：今年將用好定向降凖、宏觀審慎評估等工具。本報資料照片
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