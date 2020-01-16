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劉鶴：1月大陸經濟好於預期 對今年走勢抱持樂觀

2020-01-16 15:00聯合報 記者李仲維/即時報導

中美正式簽署第一階段經貿協議，大陸國務院副總理劉鶴在美國回答記者時表示，這是一份能夠穩定預期和促進繁榮的協定，有助於緩和當前貿易摩擦緊張局面，消除市場不確定性。

劉鶴並預計，2019年大陸經濟增長在6%以上，今年1月一些數據顯示，大陸經濟比預期的要好，對今年經濟走勢保持樂觀。

人民日報用戶端援引劉鶴稱，今年大陸要實現全面建成小康社會和十三五規劃圓滿封關，從近兩個月的邊際變化看，PMI、工業增加值和企業效益等指標出現積極變化。

劉鶴稱，大陸經濟正在按照高品質發展的方向前進，對今年的經濟走勢保持樂觀，對大陸經濟的長期發展更是充滿信心。大陸將繼續透過自身穩定發展，為全球經濟做出貢獻。

他指出，當前大陸經濟正在實現再平衡，更加依靠內需特別是消費需求驅動，更加依靠創新和勞動生產率提高驅動，經濟增長對債務的依賴降低，經濟增長的內生動力穩步提升。

他強調，大陸有超大規模市場優勢、龐大的中等收入群體，透過深化供給側結構性改革和轉型升級，大陸經濟將表現得更好。

劉鶴進一步指出，現在大陸經濟總量接近100兆元人民幣，一年的經濟增量大約1兆美元，差不多相當於一個中等國家的經濟規模；同時，就業、物價、國際收支等主要宏觀指標均處於合理區間，轉型升級和結構調整紮實推進。

他說，2020年是實現全面建成小康社會目標和十三五規劃封關之年，他相信，大陸經濟發展前景一定會更加光明，大陸的發展也會給包括美國在內的世界各國提供更多投資和增長的機會。

在對外開放上，劉鶴指出，大陸將有序擴大市場准入，下一步的重點在現代服務業、農業、基礎設施等領域；對標國際良好做法，完善營商環境，使外資企業能公平參與競爭，智慧財產權得到有效保護。

他表示，大陸的經常項目已經全面開放，將在注重防控風險的前提下，穩妥有序推進資本帳戶開放，推動人民幣區域化、國際化。

大陸官方將於明日公布第四季及全年GDP數據。路透綜合65家機構預測中值結果顯示，得益於工業和投資的趨穩，大陸2019年第四季GDP預計年增6.0%，全年可望增長6.1%。

劉鶴。新華社資料照片
劉鶴。新華社資料照片
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