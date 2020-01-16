人行說明中美第一階段經貿協議匯率問題

中國人民銀行官網今（16）日披露，中美第一階段經貿協議的第五章為《宏觀經濟政策、匯率問題和透明度》。在該章節中，雙方同意尊重彼此貨幣政策自主權，實施由市場決定的匯率制度，避免競爭性貶值，保持數據透明度，透過協商解決分歧。

人行表示，中美作為世界上最大的兩個經濟體和主要儲備貨幣發行國，就匯率問題達成公平互利的共識，既有利於兩國加強溝通和協商，促進宏觀經濟的穩健運行，也有利於全球外匯市場的有序運行和調整，維護國際貨幣體系的穩定。

人行指出，匯率問題歷來都是國際經濟和貿易領域的協調重點，此次中美在第一階段經貿協議中寫入匯率章節，也是延續此一傳統。

人行表示，這次協議中的匯率章節共13條，包括以下四個部分：第一部分是總則，包括：一是彼此尊重對方的貨幣政策自主權；二是雙方認識到實行靈活匯率制度在可行情況下，能夠發揮吸收衝擊的作用；三是雙方共同的目標是奉行增強經濟基本面，提升透明度並避免不可持續的外部失衡的政策。

人行強調，尊重貨幣政策自主權，意味一方不能借助匯率問題干涉另一方自主實施的貨幣政策。其他原則性共識則為國際社會的普遍共識，與大陸多年來匯率形成機制改革的方向一致。

第二部分是雙方在匯率政策上做出的承諾。包括一是恪守G20公報中關於匯率的承諾，避免競爭性貶值以及避免將匯率用於競爭性目的；二是雙方均受IMF協定約束，避免透過操縱匯率或國際貨幣體系來阻礙國際收支的有效調整或取得不公平的競爭優勢；三是雙方將實現並維持市場決定的匯率制度；四是雙方將保持經常溝通，並就外匯市場情況、活動與政策進行溝通協商。

第三部分是關於數據透明度，包括：一是雙方應及時公佈相關數據，包括國際儲備、遠期頭寸、國際收支、進出口等數據，二是雙方同意按時公佈IMF第四條款磋商報告，同時繼續參與IMF官方外匯儲備貨幣構成調查。

第四部分是關於雙方分歧的解決。協議規定，如果雙方在解決匯率問題方面出現分歧，由中國人民銀行和美國財政部在經貿磋商中建立的雙邊評估和爭端解決安排框架下解決；如果不能解決，則請IMF在其職責範圍內協助解決。