全球最賺高鐵今上市 吸金估超百億

「全球最賺錢的高鐵」京滬高鐵今（16）日在上交所上市，上市首日高開20.08%，A股市場正式迎來高鐵第一股。

京滬高鐵日賺人民幣3000萬，而投資「最賺錢高鐵」能賺多少？華東師範大學企業與經濟發展研究所所長、教授李志林分析，16日大盤股京滬高鐵上市，將吸金人民幣百億以上。

光大証券研報指出，假設每支戰略配售基金最終獲配的份額佔其基金規模的比例在5%-10%，預計上市開板漲幅30%，京滬高鐵上市至開板階段給戰配基金帶來的實際淨值收益將達到1.5%~3%。

京滬高鐵連接環渤海和長江三角洲兩大經濟區，是貫通東北、華北、華東的高鐵大動脈。去年10月22日首度報送招股書，11月14日首次上會順利通過，累計用時23天，打破工業富聯創下的36天最快IPO審核紀錄。再到2020年1月16日上市，總計也只用了86天時間。

京滬高鐵今日在上交所上市，發行股票數量為62.85億股，發行價每股為人民幣4.88元，發行市盈率為23.39倍。京滬高鐵募資額為人民幣306.74億元，是A股歷史上排名第九高的公司。