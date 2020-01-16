深圳針博會 宣布與歐羅維特合作

中國（深圳）針織品牌創新設計周暨深圳國際針織品博覽會啟動儀式日前在深圳舉行。發布會上，CKIW深圳針博會與歐羅維特（Eurovet）宣布合作。

中通社報導，歐羅維特擁有超過50年的經驗，是全球首屈一指的展覽主辦集團，專注於內衣、泳衣、運動服品牌及供應鏈，每年在巴黎、紐約、拉斯維加斯、香港及上海舉行9大國際盛事，INTERFILIERE是歐羅維特旗下的國際內衣泳裝及面料展。

中國紡織工業聯合會副會長、中國針織工業協會會長楊紀朝表示，中國針織行業的發展，需要好的平台、好的服務來幫助設計品牌，推廣產品，促進交流合作，而CKIW深圳針博會就是一個很好的平台。

CKIW深圳針博會總經理楊清雲表示，這次合作是整個針織行業走向廣闊國際市場的大事件。雙方合作的目的不僅是為全球的原輔料供應商及買家帶來更多的生機，同時通過這個多元且國際化的平台來促進行業專業人士之間的交流，實現貼身服飾行業更好的成長。 INTERFILIERE每年都吸引來自40多個國家和地區的數萬專業貿易觀眾和內衣參展商，匯集了全世界的5000多內衣品牌的15000多種商品。此外，INTERFILIERE將在CKIW深圳針博會設流行趨勢發布區，展示最新流行內衣及面料，分析流行趨勢、最新科技、設計和工藝產品等。