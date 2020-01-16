深圳深商大會 5G將產生無數BAT

正在深圳舉行的第六屆全球深商大會，14日舉辦「5G時代，大數據論壇」，不少行業知名企業家認為，隨著5G新時代的到來，將會產生無數個行業的BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）。

中新社報導，5G是指第五代移動通信網絡。業內認為，4G改變生活，5G改變社會，隨著5G落地，一場技術革命與產業升級滾滾而來，以5G為代表的新一代信息技術正在不斷創造商業機會。

中國聯通深圳分公司總經理張海濤表示，5G並不是單打獨鬥的技術，5G將融合物聯網、大數據、人工智能、雲計算、區塊鏈等技術，形成新一輪技術革命，深刻影響各行各業。 光啟集團總裁劉若鵬說，超材料技術與計算機、大數據、算法、微納製造相結合，融合出全新的主動賦能的材料技術應用體系。在5G大時代，最終還是要通過具體產品終端落地。他表示，航空技術、超材料技術等重工業領域尖端技術、材料技術，或許是接下來真正能讓5G和人工智能落地的非常關鍵的新技術環節。

2019年是5G元年，5G為社會和生活帶來全新變化。中國聯通網絡技術研究院院長張湧說，5G網絡建設不僅僅對運營商來說是一個巨大的挑戰，對各行各業來說都意味著挑戰和機會。他認為，5G會帶來萬物互聯的新時代，將帶來端到端的發展機遇，這個新時代會產生無數個行業的BAT。

他表示，對於中國而言，在5G時代要做網絡強國的主力軍，數字經濟的使能者。大數據、雲計算、5G的融合，將會帶來更多機遇，中國聯通將和各產業合作方共同推動5G的發展。5G的標準仍在演進，技術的融合也在持續，重要的是5G和人工智能、大數據、工業控制技術、視頻技術等技術結合。