寧夏拚觀光 村子成網紅

「2019年我們村旅遊收入達2000多萬（人民幣，下同），人均年收入從10年前的2300元已經漲到11200元」。13日在寧夏回族自治區第十二屆人民代表大會第三次會議期間，寧夏人大代表、固原市西吉縣吉強鎮龍王壩村致富帶頭人焦建鵬表示，從脫貧到致富，找對產業很重要，鄉村特色旅遊是當地探索的路徑。

中新社報導，寧夏於2016年成為中國第二個全域旅遊示範（省）區創建單位，按照「全景、全業、全時、全民」的模式發展全域旅遊，寧夏把全區當成一個大景區來打造。全域旅遊給寧夏鄉村發展帶來了許多變化，成為鄉村振興的重要助推器。 以「中國最美休閒鄉村」龍王壩村為例，這坐落在火石寨國家地質公園和黨家岔震湖兩大景點之間、緊鄰將台堡景區的小鄉村，依託豐富的自然景觀資源大力發展鄉村旅遊業。千畝桃園、窑洞賓館、鄉村民俗表演等這些城市見不到的風景讓龍王壩在旅遊旺季時一屋難求。

2017年，龍王壩村還成為央視農民春晚西北部地區主會場舉辦地，一夜間，村子成了網紅。目前，冬季「半年閒」是制約寧夏全域旅遊發展的一大短板。因此，冰雪旅遊也成為寧夏的探索之一。

在寧夏最南邊的涇源縣，2019年12月剛剛建成的垂直落差758米、占地160萬平方米的六盤山婭豪滑雪場是西北地區最大、集接待滑雪旅遊和承辦國際比賽為一體的綜合性滑雪場。

滑雪場的地址需要有山、有水、有溫度，六盤山最適合不過。寧夏人大代表、涇源縣縣長馬威虎表示，建成這個滑雪場耗時三年多，但效益是明顯的。滑雪場用工300多人，其中90%的人是當地農民。其中還有當地100多個年輕人已成為了專業滑雪從業者，成為教練後的工資將在7000元以上。不僅幫他們致富，也助他們擁有了一技之長。

今年寧夏的政府工作報告也對全域旅遊作了更詳盡的規劃。寧夏回族自治區政府主席咸輝表示，2019年，以旅遊業為代表的服務業對寧夏經濟增長的貢獻率超過50%。2020年，寧夏將加快建設全域旅遊示範區，提升景區品質，開發生態遊、休閒遊、冬季遊等業態，確保全年旅遊收入和遊客人數均增長20%以上。