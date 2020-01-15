資金湧入 人民幣近一個月飆升逾2,000個基點

去年12月傳出中美貿易戰暫時停火的消息後，隨著資金持續搶進民幣資產，推升人民幣對美元匯率從2019年12月3日的7.0733一路走高，一度飆升逾2,000個基點。投資機構普遍預期，未來一段時間，人民幣匯率可望持續在雙向浮動中呈現偏強震盪走勢。

當地時間1月13日，美國財政部公布半年度匯率政策報告，取消對中國「匯率操縱國」的認定。14日，在岸、離岸人民幣對美元匯率盤中一度雙雙升破6.87元。在岸人民幣匯率最高漲至6.8661，離岸人民幣匯率最高來到6.8675，均創下2019年7月12日以來的近半年新高。

15日，人民幣兌美元中間價報6.8845，為2019年7月31日以來最高。路透稱，當日在岸人民幣匯率受市場靜待中美經貿協議簽署小跌至6.8871。

大陸股市資訊系統業者《萬得資訊》指出，自2019年12月3日起的29個交易日內，人民幣匯率從最低點7.0733，一路飆漲到今年1月14日最高點6.8661，漲幅一度達到2,072個基點。

今年以來截至14日，在岸人民幣對美元累計就上漲818個基點，兩周漲幅即達1.17%。

市場分析認為，隨著匯率走強，資本流入趨勢性增長，對於人民幣資產價格利好明確，股、債、匯有望集體走多。

中國證券報表示，當前貿易形勢轉暖、中國經濟增長預期改善、投資者風險偏好回升、結匯增加等諸多因素都支撐人民幣維持偏強特徵。

此外，人民幣資產兼具低估值與低風險的特徵，當前對外資也具有很大吸引力，這在過去一段時間外資持續買進中國債券和股票已有所體現。而人民幣匯率運行近期出現的積極變化，則可望進一步提升人民幣資產的吸引力，促使外資加快流入。

民生銀行首席研究員溫彬認為，從全球範圍來看，中國股市估值水準較低、債券收益率相對較高，國際機構投資者配置中國債券和股票的熱情較高，資本項目流入將有助於推動人民幣升值。

根據中央國債登記結算有限公司與上海清算所公布的數據，截至去年底，境外機構共持有人民幣債券2兆1,876億元，2019年累計增持達人民幣債券4,578億元。