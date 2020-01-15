強化地方金融掌控 金融委設立地方協調機制

為強化對地方金融掌控，大陸國務院金融穩定發展委員會辦公室將在人民銀行的省級分支機構，建立金融委辦公室地方協調機制，該機制定位於指導和協調，形同金融委在地方插旗。

2017年11月，金融委辦公室成立並設在中國人民銀行（大陸央行），辦公室主任由人行行長兼任。

人行14日晚間披露，金融委辦公室印發「國務院金融穩定發展委員會辦公室關於建立地方協調機制的意見」，將在各省（區、市）建立金融委辦公室地方協調機制，加強中央和地方在金融監管、風險處置、資訊共用和消費者權益保護等方面的協作。

各地方的金融委辦公室地方協調機制設在人行省級分支機搆，由人行省級分支機搆的主要負責人擔任召集人。銀保監會、證監會、外匯局省級派出機構人員也是成員。

人行表示，建立金融委辦公室地方協調機制，是落實全國金融工作會議關於加強中央和地方金融協作的重要舉措。該協調機制接受金融委辦公室的領導，定位於指導和協調，不改變各部門職責劃分，不改變中央和地方事權安排，主要透過加強統籌協調，推動落實黨中央、國務院及金融委有關部署，強化金融監管協調，促進區域金融改革發展和穩定。

金融時報援引中國民生銀行首席研究員溫彬表示，透過這樣的機制安排，對確保地區金融發展與穩定，防範不發生區域性金融風險具有積極作用。中商智庫首席研究員李建軍也認為，該機制能確保地方與中央上下協調保持一致，以提高金融監管的有效性，有利於政策執行的監督，提升政策效果。

新網銀行首席研究員董希淼表示，該機制在堅持金融管理主要是中央事權的前提下，充分發揮中央和地方兩個積極性，更好地落實中央金融監管政策，加強屬地風險處置，服務地方經濟建設。