兩岸人民幣現鈔調運六周年 去年逾50億創新高

據大陸央行旗下報刊《金融時報》報導，兩岸人民幣現鈔調運業務啟動迄今已屆滿六周年。去年廈門轄內銀行業金融機構共執行兩岸人民幣現鈔調運88批次，金額總計達50.86億元，較2018年增長26.40%，現鈔調運規模創業務啟動以來新高。

報導稱，2014年1月，經中國人民銀行（大陸央行）總行批准，兩岸人民幣現鈔調運業務正式啟動，廈門基於兩岸貨幣清算機制，在兩岸間首次搭建起人民幣現鈔跨海峽供應與回籠的直接渠道，支援台灣人民幣業務清算行為參加行提供人民幣現鈔全券別提存服務。

六年來，廈門轄內銀行業金融機構累計執行兩岸人民幣現鈔調運508批次，調運人民幣現鈔金額達184.64億元。其中，向台灣調出234批次，金額34.37億元；從台灣調回274批次，金額150.27億元。

目前，台灣共32家參加行與清算行簽約提存現鈔服務，廈門海峽兩岸人民幣現鈔調運已成為台灣人民幣現鈔供應和回流的最主要管道。

金融時報指出，作為兩岸貨幣清算機制的有機組成部分，廈門海峽兩岸人民幣現鈔調運業務的順利運行，有力地保障了台灣人民幣業務清算行為金融機構提供全券別人民幣現鈔提存服務，為服務兩岸民眾、支援台灣人民幣業務持續發展發揮了積極的作用。

同時，台灣金融機構可直接通過人民幣帳戶向清算行買賣人民幣現鈔，無須再通過美元交易，能有效規避匯率風險，降低兌換成本。

金融時報稱，為保障金融機構和台灣民眾放心使用，廈門向台灣調出的各券別人民幣均提供「原封新券」。2015年和2019年版第五套人民幣發行後，就第一時間組織向台灣調運，並通過邀請台灣部分金融機構人員到廈門面授、提供精製圖文資料、製作閩南語視頻等方式，及時傳達新版人民幣特點、防偽特徵。