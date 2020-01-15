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兩岸春節包機啟動共306航班 陸航開加班佔逾八成

2020-01-15 14:25聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸國台辦發言人馬曉光今日表示，兩岸春節包機已經啟動。兩岸航空公司一共申請加班306航班，其中，大陸航空公司是242班，台灣航空公司是64班。

馬曉光表示，大陸民航主管部門已於2019年12月底全部進行批覆，目前大陸航空公司和其他運輸部門正在積極開展相關的工作，協助兩岸同胞春節期間的往來，特別是台胞返鄉過年。

大陸國台辦發言人馬曉光。取自中國網
大陸國台辦發言人馬曉光。取自中國網
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馬曉光春節

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