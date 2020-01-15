陸改革熱度 中部居首位

中國經濟體制改革研究會日前在北京發佈的一份報告顯示，2019年四季度中國改革熱度指數為69.99。其中，中部地區首次超越東部地區位列第一，京津冀地區高於長三角城市群和粵港澳大灣區（不含港澳）。

中新社報導，這份名為《2019年第四季度改革熱度第三方評估報告》顯示，2019年四季度，中國改革熱度指數為69.99，比上季度上升2.13，扭轉了連兩個季度的下降趨勢。

改革熱度的評估主要涵蓋六大領域。其中，去年四季度，中國經濟領域改革熱度值仍居首位，黨建領域名列第二，生態領域超越文化、社會領域，位於第三，政治領域較低。不過，與去年三季度相比，六大領域均有明顯提升。

從四大區域來看，東部、中部、東北、西部的改革熱度指數分別為70.96，71.13，68.79和68.95。中部地區首次超越東部地區位列第一，東北地區落後西部地區的趨勢沒有改變，但差距有所縮小。

報告顯示，三大城市群整體改革熱度大幅高於全國平均，且比上一季度均有提升。京津冀地區改革熱度指數為72.64，長三角城市群改革熱度指數為72.27，粵港澳大灣區（不含港澳）改革熱度指數72.16。其中，京津冀地區高於長三角城市群和粵港澳大灣區（不含港澳）。 從31個省會城市以及直轄市來看，去年四季度北京、成都、廣州、重慶、濟南改革熱度指數排名前五。