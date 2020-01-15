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質量消費體驗 帶動服務業增長

2020-01-15 02:11聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

最新研究報告顯示，2019年中國顧客滿意度指數（CNCSI）總體得分為81.3，質量消費體驗指數（QCEI）為44.3，產品服務、整體質量、消費體驗得到用戶一定程度的認可。

中新社報導，中國質量協會用戶委員會13日發布去年中國質量消費體驗研究成果顯示，當前中國居民可支配收入與支出穩健增長，用戶購買力持續增強，中國用戶的消費信心指數不斷攀升，消費信心強勁。

2019年以來一系列促消費政策相繼出台，不斷激活消費市場，為高質量發展夯實基礎；科技創新在更多場景加速落地，為消費生產鏈條提質增效。

2019年度質量消費體驗指數涵蓋交通通信、教育文化娛樂、生活用品及服務、食品煙酒、衣著、醫療保健、其他用品及服務等七大居民消費主要支出板塊，共130個品類，1932個品牌

由中國質量協會用戶委員會推出的2019滿意中國研究繼續進行。作為該研究的核心，質量消費體驗將質量、消費、體驗與事前心理、事中行為、事後評價等研究基本面融合，以用戶視角評價消費。

研究顯示，在食品、衣著等聚焦於實物產品的傳統消費領域，質量消費體驗指數對消費支出增長率的拉動不明顯。而以醫療保健、教育文化娛樂等為代表的服務領域，質量消費體驗所帶來的增長顯而易見。

當前用戶對數字化品牌的認可和使用程度不斷提升。數據顯示，用戶平均使用過的網購平台達到4.2個，快遞服務品牌3.9個，視頻網站3.6個，網絡社交平台3.6個；另外，旅遊、母嬰類網站、共享出行品牌等品類的人均滲透品牌數量也都超過2個。

此外，區域協同發展趨勢顯現。以北京為核心的華北地區，積極打造國際化、品牌化消費市場，引領全球消費新趨勢；以重慶為核心的西南地區，提出建設國際消費中心城市的新目標，正探索一條消費升級的路徑；以廣州為核心的華南地區，對商業變革敏銳，近年已湧現不少具有代表性的體驗式消費場景。

品牌北京板塊

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