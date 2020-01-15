新能源汽車補貼 陸：將趨穩定

中國汽車工業協會日前透露，2019年中國汽車產銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%，但產銷量繼續蟬聯全球第一。

2019年中國汽車產業面臨的壓力進一步加大，產銷量與行業主要經濟效益指標均呈現負增長。從月度產銷情況變動趨勢看，中國汽車產銷狀況正逐步趨於好轉。

2019年，各月產銷連續出現負增長，上半年降幅更為明顯，下半年逐步好轉，其中12月當月銷售略降0.1%，與上年同期基本持平。

2019年，商用車產銷表現好於乘用車。在基建投資回升、國Ⅲ汽車淘汰、新能源物流車快速發展，以及治超加嚴等利好因素促進下，商用車產銷好於乘用車，商用車產銷分別完成436萬輛和432.4萬輛，產量同比增長1.9%，銷量同比下降1.1%。

值得注意的是，新能源汽車同比繼續下降。2019年新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。據分析，新能源汽車受補貼退坡影響，2019年下半年呈現大幅下降態勢。

不過工信部前二天已表示，為保障產業健康持續發展，2020年的新能源汽車補貼政策將保持相對穩定，不會大幅退坡。

此外，重點汽車企業集團市場集中度高於上年同期。2019年1月-12月，汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為2329.4萬輛，佔汽車銷售總量的90.4%，高於上年同期1.5個百分點。

中國汽車工業協會稱，2020年宏觀經濟仍將保持穩定增長，中國汽車產業仍將延續恢復向好、持續調整、總體穩定的發展態勢。