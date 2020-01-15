親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎觀察中
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

海南洋浦經濟開發區 發布40政策

2020-01-15 02:11聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

海南洋浦經濟開發區13日下午召開新聞發佈會，發布為促進自貿港先行區建設所準備的四大項共40條政策措施。

中新社報導，中共洋浦工委委員、管委會副主任張進在「洋浦經濟開發區建設自貿港先行區優化營商環境等政策措施暨人才招聘新聞發佈會」上表示，這些政策出台旨在做好自貿港建設前期準備工作，確保自貿港建設早期安排有效落實、早期收穫順利實現。

「洋浦經濟開發區促進先進製造業發展優惠政策十條」顯示，洋浦對符合條件的先進製造業企業，給予連續三年企業所得稅的海南省及洋浦地方留成部分全額扶持；對企業高管和相關人才，自首次繳納工薪個人所得稅年度起，連續五年工薪個人所得稅的海南省及洋浦地方留成部分全額扶持。

「十條措施」明確，洋浦壓縮企業開辦時間至1.5個工作日。設立外國人服務單一窗口，實施一窗受理、一併發證模式，辦理涉及外國人居留許可、專家證、就業證等三大類業務。

「十條措施」稱，洋浦實行貨物通關全流程無紙化。實行口岸「7×24小時」預約通關，港口運營企業全天候服務。快速辦理外籍船員入境簽證及船員任解職。

「十條措施」表示，在開發區工作的外籍人才及港澳台人員，在開發區繳納的工資薪金個人所得稅已繳稅額超過其按應納稅所得額的10%計算的稅額部分，由開發區給予補貼。

洋浦工委委員、管委會副主任任延新透露，洋浦對標中國香港、新加坡等自貿港有關營商環境和口岸通關服務標準，在自身事權和財力範圍內制定措施。如壓縮企業開辦時間至1.5個工作日已達到大陸國內最優水準。

洋浦經濟開發區工委書記周軍平表示，今年洋浦將學習其他自貿港管理理念、監管措施，承接海南自貿港政策落地。在產業發展上，重點在油氣產業鏈、先進製造產業鏈、物流貿易產業鏈形成規模，加快西部陸海新通道航運樞紐建設。

在海南自貿區（港）建設中，海南省將洋浦定位為海南自由貿易港建設先行區示範區、全省高質量發展增長極。

開發區

延伸閱讀

匈牙利催生 「三寶媽」免所得稅

海南旅遊增長11% 總收入超千億

租房遭鄰居剪線還有狂按門鈴 管委會：新來的要...

萬寧至洋浦通車 海南「田」字形高速路網建成

相關新聞

廣東GDP破10兆人民幣 緊追韓國

2020-01-15 00:40

東北老工業重鎮 吉林轉型現成效

2020-01-15 02:11

烏茲別克中資企業 增幅4成7

2020-01-15 02:11

新能源汽車補貼 陸：將趨穩定

2020-01-15 02:11

質量消費體驗 帶動服務業增長

2020-01-15 02:11

陸改革熱度 中部居首位

2020-01-15 02:11

柳傳志：聯想要把平安放首位

2020-01-15 00:01

華為雲策略 設第四BG

2020-01-15 00:01

大陸出口轉正 貿易強心針

2020-01-14 23:12

李克強：加速發地方專項債

2020-01-14 23:12

東協躍大陸第二大夥伴 僅次歐盟

2020-01-14 23:12

大陸民企去年首次超過外企 成最大外貿主體

2020-01-14 21:33

美將陸從匯率操縱國名單上移除 陸：符合事實

2020-01-14 18:08

爽！大陸一線城市10%居民 年終獎金達6個月以上

2020-01-14 17:05

電信5G宣傳片 大媽「感覺不對」掃臉即刻報警

2020-01-14 16:30

大陸國務院：企業開辦涉稅事項 將一次辦結

2020-01-14 14:29

2019年失血兩千億 青海國企創A股虧損紀錄

2020-01-14 13:05

大陸去年12月進口大豆增67% 貿易商訂購更多美豆

2020-01-14 12:27

大陸海關總署：2019年外貿穩定增長 稱冠全球貨貿

2020-01-14 11:42

大陸去年出口增5% 進口增1.6% 貿易順差擴大25.4%

2020-01-14 11:24

廣東躍大陸首個GDP逾人民幣10兆元大省

2020-01-14 11:04

美取消對陸匯率操縱認定 瑞銀證：人民幣將衝到6.8

2020-01-14 11:01

離岸人民幣收復6.87關口 創近7個月新高

2020-01-14 10:39

美取消對陸匯率操縱國認定 人幣中間價升309點 黃金跌

2020-01-14 10:20

服務找人 渝快辦2.0更懂民眾需求

2020-01-14 02:00

重慶 力拚數字經濟 躋身第一方陣

2020-01-14 02:00

郵輪駛上海 遊客帶動海洋經濟

2020-01-14 02:00

武漢高新企業增900家 創新高

2020-01-14 02:00

滿洲里出入破190萬 創新高

2020-01-14 02:00

外資合作增幅 吉林居陸之首

2020-01-14 02:00

人民幣升破6.9 近半年高點

2020-01-13 23:40

重大裝備進口 陸擴大免稅

2020-01-13 23:40

從家電轉攻智能領域…TCL集團變身科技公司

2020-01-13 23:40

陸汽車銷量 連兩年衰退

2020-01-13 23:40

大選後首個惠台政策 天津發布「46條措施」

2020-01-13 22:31

大陸去年12月新能源車銷量跌27.4% 六連跌收尾

2020-01-13 15:58

人民幣在岸、離岸升破6.9 創近5月新高

2020-01-13 14:50

自動化取代人力？普華永道：10年後30%工作將消失

2020-01-13 14:42

亞投行行長籲：多邊開發機構改革 創新型融資

2020-01-13 14:25
看更多

熱門文章

為救弟弟只吃辣椒拌飯 21.5公斤女大生嚴重營養不良過世

2020-01-14 14:54

陸鴿派學者轉強硬 周志懷：蔡連任 加速台灣「被統一」

2020-01-14 09:45

武漢肺炎命名「去中國化」 傳染病命名也有政治因素？

2020-01-14 09:00

世衛警告：武漢肺炎「有限度」人傳人 恐擴大感染

2020-01-14 19:59

四川美女市長涉賄被逮 部屬私密對話曝光

2020-01-14 19:47

世衛：肺炎新型冠狀病毒有限度人傳人 疫情恐擴散

2020-01-14 19:43

台北與布拉格成姊妹市 上海暫停與布拉格官方往來

2020-01-14 17:06

蔡總統勝選後兩岸談話 陸學者：升高對大陸的要價

2020-01-14 10:51

影／陸公車墜天坑爆炸！6死16傷 仍有4人失蹤

2020-01-14 15:44

影／大火衝天際！珠海石化廠爆炸 員工奔逃

2020-01-14 16:28

老夫婦租約到期退租 房東竟在床下掃出45公分炸彈

2020-01-14 21:52

女子挪用公款潛逃16年 整形換臉還是被抓到

2020-01-14 16:32

陸金融貪官賴小民屋藏10億現金曝光 被指有上百情婦

2020-01-14 10:49

反送中衝擊 周大福擬關閉在港15間門市

2020-01-14 17:51

遭刑求逼供認姦殺 中國男子入獄14年後洗冤屈

2020-01-14 15:04

陸科技業布局 傳中芯國際獲華為海思14奈米芯片訂單

2020-01-14 20:17

武漢肺炎患者遭爆集中治療 媒體被要求刪醫院影片

2020-01-14 15:03

9歲童作文寫不出「我的繽紛世界」壓力爆表坐地痛哭 網民喊心痛

2020-01-14 11:30

電信5G宣傳片 大媽「感覺不對」掃臉即刻報警

2020-01-14 16:30

廣東人大會議拒港媒採訪 評論：與香港局勢有關

2020-01-14 09:57

WHO官員：武漢肺炎可能有限度人傳人 疾管署這樣說

2020-01-14 20:42

陸造神行動再起？老部下稱習近平擁「貴族氣質」

2020-01-14 21:15

爽！大陸一線城市10%居民 年終獎金達6個月以上

2020-01-14 17:05

病毒擴散！女遊曼谷被檢驗出 武漢肺炎海外見首例

2020-01-14 13:36

稿費難營生 旅美中國政評家打算當外送員引熱議

2020-01-14 17:35

大陸去年出口增5% 進口增1.6% 貿易順差擴大25.4%

2020-01-14 11:24

美取消對陸匯率操縱認定 瑞銀證：人民幣將衝到6.8

2020-01-14 11:01

布拉格與北市締結姐妹市 陸委會：中共無權置喙

2020-01-14 17:38

廣東躍大陸首個GDP逾人民幣10兆元大省

2020-01-14 11:04

2019年失血兩千億 青海國企創A股虧損紀錄

2020-01-14 13:05

「20200202」完全對稱日 網戲稱最佳結婚領證日

2020-01-14 20:29

中國西寧路面塌陷 公車墜坑4人失聯6人遇難

2020-01-14 12:12

港府斥資389億元紓困 估百萬人受惠

2020-01-14 16:31

大陸海關總署：2019年外貿穩定增長 稱冠全球貨貿

2020-01-14 11:42

大陸民企去年首次超過外企 成最大外貿主體

2020-01-14 21:33

大改造！海洋公園新設7主題區 過山車成絕響

2020-01-14 16:32

林鄭月娥：明召開防疫專家會議 公布最新情況

2020-01-14 10:33

美取消對陸匯率操縱國認定 人幣中間價升309點 黃金跌

2020-01-14 10:20

防污名化 武漢肺炎病毒以「2019新型冠狀病毒」命名

2020-01-14 13:35

武漢肺炎當地暫無新增病例 687人接受觀察

2020-01-14 10:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top