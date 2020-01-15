海南洋浦經濟開發區 發布40政策

海南洋浦經濟開發區13日下午召開新聞發佈會，發布為促進自貿港先行區建設所準備的四大項共40條政策措施。

中新社報導，中共洋浦工委委員、管委會副主任張進在「洋浦經濟開發區建設自貿港先行區優化營商環境等政策措施暨人才招聘新聞發佈會」上表示，這些政策出台旨在做好自貿港建設前期準備工作，確保自貿港建設早期安排有效落實、早期收穫順利實現。

「洋浦經濟開發區促進先進製造業發展優惠政策十條」顯示，洋浦對符合條件的先進製造業企業，給予連續三年企業所得稅的海南省及洋浦地方留成部分全額扶持；對企業高管和相關人才，自首次繳納工薪個人所得稅年度起，連續五年工薪個人所得稅的海南省及洋浦地方留成部分全額扶持。

「十條措施」明確，洋浦壓縮企業開辦時間至1.5個工作日。設立外國人服務單一窗口，實施一窗受理、一併發證模式，辦理涉及外國人居留許可、專家證、就業證等三大類業務。

「十條措施」稱，洋浦實行貨物通關全流程無紙化。實行口岸「7×24小時」預約通關，港口運營企業全天候服務。快速辦理外籍船員入境簽證及船員任解職。

「十條措施」表示，在開發區工作的外籍人才及港澳台人員，在開發區繳納的工資薪金個人所得稅已繳稅額超過其按應納稅所得額的10%計算的稅額部分，由開發區給予補貼。

洋浦工委委員、管委會副主任任延新透露，洋浦對標中國香港、新加坡等自貿港有關營商環境和口岸通關服務標準，在自身事權和財力範圍內制定措施。如壓縮企業開辦時間至1.5個工作日已達到大陸國內最優水準。

洋浦經濟開發區工委書記周軍平表示，今年洋浦將學習其他自貿港管理理念、監管措施，承接海南自貿港政策落地。在產業發展上，重點在油氣產業鏈、先進製造產業鏈、物流貿易產業鏈形成規模，加快西部陸海新通道航運樞紐建設。

在海南自貿區（港）建設中，海南省將洋浦定位為海南自由貿易港建設先行區示範區、全省高質量發展增長極。