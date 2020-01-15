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東北老工業重鎮 吉林轉型現成效

2020-01-15 02:11聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

曾經創造新中國多項第一的東北老工業基地吉林省，近年遭遇經濟下行挑戰。面對壓力，該省不斷擴大開放、集聚發展新動能，尋求轉型升級，目前已經顯現成效。

中新社報導，2020年吉林省兩會正在長春召開，吉林省省長景俊海在作政府工作報告時表示，2019年，人流、物流、資金流、信息流快速向吉林集聚。恒大、萬達、寶能、福佳、聯創、阿里巴巴、華為、浪潮、科大訊飛、中興通訊、神州數碼等知名企業紛至沓來、投資佈局。

景俊海說，一批百億級、千億級項目簽約或開工。過去一年向吉林省集聚的知名企業中，科技創新類占據很高比重。

談及2020年，景俊海表示，要立足新興產業，深化與重點企業合作，搶占高端市場。加快建設浪潮數據產業基地、長春人工智能創新發展示範區、神州數碼中國物聯網之都項目，並促進產業生態系統企業一並落戶長春。

景俊海還表示，要搶抓5G規模商用契機，加快佈局5G網絡通信基礎設施。大力發展新一代信息技術、高端裝備、數字創意、影視製作等新興產業，通過雲計算、大數據、物聯網、人工智能推動傳統產業改造提升、城市智慧優化升級，培育新業態新模式新經濟，促進數字產業化、產業數字化。

吉林省政協委員陳香林認為，應把創新發展作為轉化經濟增長方式的核心動能，以科技創新帶動產業結構調整，特別是把創新驅動發展作為吉林未來一段時期內改革的核心任務。

陳香林建議，加快政府職能轉變，加速業務鏈整合。通過形成部門合作推進機制，科技主管部門及多元創新主體將能够在更大程度上共享科技創新政策和信息資源，有效提升科技創新要素資源的配置和使用效率，加快推動全省重大科技戰略規劃、科技改革舉措、科技項目落地。

吉林省政協委員安春軍則建議推動科技人才隊伍建設。發揮吉林省擁有多所職業院校的基礎優勢，以重點產業、科研基地、院士工作站等為依託，加大急需研發人才和緊缺技術、管理人才以及高素質技能型人才的培養力度。

安春軍還建議，鼓勵企業採取院企合作、訂單培養、委託培養等方式，培養一批本地技術創新型人才。

物聯網

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