大陸民企去年首次超過外企 成最大外貿主體

根據大陸海關總署14日公布的數據，2019年，大陸民營企業進出口總額達人民幣13.48兆元，增長11.4%，占中國外貿總值的42.7%，比2018年提升3.1個百分點，首度成為大陸最大外貿主體。

按海關總署統計，2019年民營企業出口額達人民幣8.9兆元，增長13%；進口4.58兆元，增長8.4%。外商投資企業進出口總額人民幣12.57兆元，占中國外貿總值的39.9%。國有企業進出口5.32兆元，占16.9%。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，事實上若單就出口來看，早在2015年，民營企業便已成為中國出口的第一大主力軍。

根據大陸商務部網站訊息，2015年，大陸民營企業出口額達1兆278.3億美元，占比首次超過外資企業，達到45.18%，成為出口的第一大主力軍。同年，外資企業出口占比為44.16%，國有企業出口占比為10.65%。

2015年至2017年，民營企業出口占比均居首位且比重呈上升趨勢，民企作為中國第一大出口經營主體的地位進一步鞏固。

大陸海關總署副署長鄒志武表示，2019年，大陸全國有進出口實績的民營企業達到40.6萬家，比前一年又增加了8.7%。

鄒志武說，「當前民營企業數量的顯著增長反映了國內營商環境的持續優化，是我國外貿內生動力和發展活力的重要表現。2019年民營企業進出口增長11.4%，拉動外貿增長4.5個百分點。」

鄒志武指出，借助「一帶一路」倡議和區域綜合成本比較優勢，民營企業進出口在中西部地區的增長速度更快：2019年中部、西部地區民營企業進出口增速分別達到28.3%和22.4%，這個增幅比東部地區高了19.5個百分點和13.6個百分點。2019年民營企業進出口增幅前四位的省份均處在中西部地區，分別是西藏、湖南、廣西和安徽。