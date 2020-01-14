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陸科技業布局 傳中芯國際獲華為海思14奈米芯片訂單

2020-01-14 20:17聯合報 記者李仲維／即時報導

中美貿易戰雖見降溫，但大陸科技業仍積極布局。有消息稱，華為旗下海思半導體公司已經下單中芯國際新出爐的14奈米晶片，自台積電南京廠手中搶下訂單。

綜合陸港媒體報導，中芯從2015年開始研發14奈米，2019年第3季成功開始量產14奈米FinFET製程晶片。按規劃達產後，中芯位於上海浦東的中芯南方廠將建成兩條月產能均為3.5萬片的積體電路先進生產線。

而在此前，華為海思的16奈米訂單主要由台積電代工，產能主力集中在2018年底投產的南京廠。

報導稱，此次中芯國際承接的是海思何種領域的14奈米晶片尚不清楚，之前華為由中芯國際代工的產品是28奈米驍龍400系列晶片。

早前有傳言稱，美國商務部將針對華為的出口管制源自美國技術標準從25%下調至10%，以全力中斷台積電等採用美國技術的供應商向華為供貨，此舉或可影響16奈米的訂單走向。

浦東時報報導，中芯國際目前12奈米技術也已開始客戶導入(官方稱比14奈米功耗降低20%、性能提升10%、錯誤率降低20%)，下一代技術的研發也穩步開展。新生產線將助力未來5G、物聯網、車用電子等新興應用的發展。

海思高層在去年12月深圳國際電子展（ELEXCON 2019），展示針對公開市場客群使用的4G通訊晶片，意味海思有向其他客戶提供晶片的計劃。

國信證券指出，海思半導體在公開市場上發布4G通訊芯片，表明華為內部的IC部門現在正在向該行業外部提供大量芯片，而大陸半導體工藝的先進製程只有中芯國際能夠接單，有望增加中芯國際代工需求。

根據大陸官方2014年發布的「國家積體電路產業發展推進綱要」：到2020年，16/14奈米工藝要實現規模量產，封裝測試技術達到國際領先水準，關鍵裝備和材料進入國際採購體系，基本建成技術先進、安全可靠的積體電路產業體系。這意味，中芯國際提前一年完成官方賦予的重任。

奈米半導體台積電

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