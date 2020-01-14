爽！大陸一線城市10%居民 年終獎金達6個月以上

你今年可以領到多少年終獎金？一項最新公布的調查顯示，大陸一線城市的上班族，約46%的人今年可以領到1~3個月年終獎金，21%的人年終獎金為3到6個月，更有10%的人年終獎在6個月以上，年終獎金不到一個月的大約只有6%。但也有人，根本沒年終獎金可領。

據大陸證券時報報導，此一調查是由平安銀行與人力資源業者「獵聘」共同發布的《一線城市白領年終獎調查報告》。報導雖未說明，但大陸所謂「一線城市」，一般就是指北京、上海、廣州、深圳。

報導稱，這項調查還發現，在大陸能領到多少年終獎金，受學歷、行業影響較小，主要受工作年資和年薪影響較大，年薪越高年終獎金也越高。

其中，年薪在人民幣50萬元（約新台幣215萬元）以下的，只有約4%的人可以拿到6個月以上年終獎金，多數人年終獎金為1~3個月；而年薪在人民幣70萬元（約新台幣300萬元）以上的，高達45%的人可以拿到6個月以上的年終獎金。

在這項調查中，多數受訪者都對今年的年終獎金感到滿意。其中，10%的人對年終獎金「非常滿意」，43%的人表示「比較滿意」，對年終獎結果滿意的人數占比超過50%。證券時報指出，這說明了在當前中國大陸經濟大環境下，民眾對年終獎預期較為理性。

此外，77%的受訪者認為，年終獎金是「對一年工作表現的評定與激勵」，約70%的人認為年終獎對他們是否換工作的影響程度偏中上。調查還發現，年終獎金是受訪者認為生活安全感的重要來源之一，也是影響員工對公司滿意度的重要因素。

對於年終獎金的運用，73%的白領表示會拿來孝敬父母，67%的人選擇採購年貨，48%的人準備拿來包壓歲錢。

此外，還有69%的人會將年終獎金用來購買理財產品，選擇單純存起來的僅23%。調查顯示，年終獎金領得的越多的人，對理財越重視。年終獎金不到一個月的人，只有35%考慮購買理財產品。