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大陸海關總署：2019年外貿穩定增長 稱冠全球貨貿

2020-01-14 11:42聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸2019年外貿情況亮點，民營企業首次超過外資企業成為最大的外貿主體，其中出口...
大陸2019年外貿情況亮點，民營企業首次超過外資企業成為最大的外貿主體，其中出口更超過50%。照片／中新網
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針對大陸外貿情況，大陸海關總署副署長鄒志武今（14）日表示，最新公布進出口數據增長3.4%，是按照人民幣計價，而按照美元計價總值略有下降，但是大陸出口仍呈現0.5%的正增長。按照WTO最新的前十個月的數據，大陸出口在全球十大貿易國中表現是最好的。

鄒志武稱，2019年大陸外貿發展外部環境確實複雜嚴峻，世界經濟增長也持續放緩，海內外風險挑戰明顯上升。但是在這樣的一個情況下，大陸外貿仍然保持著穩定增長，而且處於穩中提質的發展態勢。2019年大陸有望維持全球貨物貿易第一大國地位。

鄒志武表示，大陸外貿成長原因主要有以下三個方面：首先是大陸經濟穩，穩中趨好、長期看好的基本趨勢沒有改變。第二是大陸經濟整體韌性比較強，大陸是全球最大的製造業國家，擁有完備的工業體系，有220多種工業品產量居世界首位，產業為外貿發展提供了強有力的支撐。2019年外貿的一個亮點，就是民營企業首次超過外資企業成為最大的外貿主體，其中出口超過50%。

第三是穩外貿政策效應持續釋放。2018年以來大陸頒布一系列穩外貿、穩外資政策措施，規模空前的減稅降費政策，有效降低企業負擔。這些政策頒布以後陸續落地見效，包括先後兩次提高部分產品出口退稅率，自主降低包括日用消費品進口關稅，取消部分藥品進口關稅等，政策效應持續釋放。

展望2020年的外貿形勢，鄒志武認為，全球仍處在國際金融危機後的深度調整期，不確定性和風險挑戰顯著增多，外貿發展面臨的外部環境依舊嚴峻複雜。但隨著供給側結構性改革的深入推進，「六穩」政策措施繼續落地見效，營商環境持續改善，外貿結構不斷優化，長期趨勢沒有改變。預計2020年大陸外貿有望繼續保持總體平穩增長態勢。

外資人民幣

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