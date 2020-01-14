大陸去年出口增5% 進口增1.6% 貿易順差擴大25.4%

大陸海關總署今（14）日公布數據顯示，以人民幣計價，2019年，大陸貨物貿易進出口總值31.54兆元，年增3.4%。其中，出口17.23兆元，增5%；進口14.31兆元，增1.6%；貿易順差2.92元，擴大25.4%。

因大陸海關暫時還未公布以美元計價數據。路透訪問分析師預估中值顯示，以美元計價，大陸12月出口預計年增3.2%，進口增9.6%，貿易順差480億美元。

大陸海關總署表示，2019年大陸外貿發展呈現總體平穩、穩中提質的態勢。主要貿易夥伴順序發生變化，東盟成為大陸第二大貿易夥伴。2019年，大陸對第一大貿易夥伴歐盟進出口人民幣4.86兆元，增8%；東盟成為第二大貿易夥伴，對東盟進出口人民幣4.43兆元，增14.1%；對美國進出口人民幣3.73兆元，下降10.7%；對第四大貿易夥伴日本進出口人民幣2.17兆元，增0.49%。

12月當月外貿進出口、出口和進口規模均創下月度歷史峰值，去年全年外貿進出口實現量的穩定增長和質的穩步提升。路透估算，12月貿易順差為人民幣3,300億元。

海關總署指出，民營企業成為大陸第一大外貿主體。2019年，民營企業進出口增11.4%，占大陸外貿總值的42.7%，比2018年提升3.1個百分點，超過外商投資企業首次成為我國最大外貿經營主體。