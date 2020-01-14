蔡總統勝選後兩岸談話 陸學者：升高對大陸的要價

對於總統蔡英文在勝選之後的兩岸關係談話，中國社科院台灣研究所副所長朱衛東認為，這是升高了民進黨當局對大陸的要價，坐實了蔡根本無意願打破兩岸堅冰、頑固搞台獨對抗的本質。

朱衛東接受中新社專訪時表示，兩岸關係未來走勢是「短空長多」。所謂「短空」，是指民進黨繼續執政不利於兩岸關係健康發展，蔡英文不僅不會放棄台獨路線，相反還會錯誤解讀這次選舉的意涵，增強繼續搞台獨的衝動和幻想。

他認為，蔡連任後兩岸關係形勢會比以前更加複雜嚴峻，兩岸政治僵局不僅難以打破，而且有固化的趨勢甚至激化的可能，兩岸關係的複雜性和風險顯著增大。不排除在特定情況下，蔡當局誤判形勢搞激進台獨衝撞大陸底線的可能。

「長多」則是指從戰略長遠角度看，有利於統一、不利於台獨的大環境、大格局、大趨勢會進一步強化，在「陸強台弱」背景下，大陸反獨遏獨、促融促統的工具會越來越多。蔡英文與大陸較勁對抗，吃虧的肯定是台灣。兩岸對抗持續，台灣的籌碼越來越少，且喪失自身發展的空間和機會。倘若蔡當局硬幹蠻幹踩踏紅線，加速台獨就是加速統一。