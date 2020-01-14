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離岸人民幣收復6.87關口 創近7個月新高

2020-01-14 10:39聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

美國財政部13日取消對大陸「匯率操縱國」的認定，推升人民幣中間價漲勢，離岸人民幣今（14）日開盤報6.8760，收復6.87關口，續創去年7月以來新高，較前一交易日6.8942的收盤價升值近200個基點。

澎湃新聞網人民幣對美元中間價今日報6.8954，創下2019年8月1日以來新高，同時，309點的升值幅度，創下2019年6月21日以來最大值。

同時，離岸人民幣對美元匯率今早最高升破6.87關口至6.8683，隨後降幅收窄。反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率升幅更大。今年以來，人民幣對美元匯率在在岸和離岸市場均累計升值超過1.50%。

新浪財經報導，東方金誠研究發展部技術總監曹源源表示，近期市場憂慮有所下降，同時受經濟基本面、市場情緒與資金面的共振推動，以及春節前結匯需求增加、跨境資本流動保持平穩態勢等多重因素影響，人民幣匯率在美元指數走高的狀況下仍然維持強勢運行趨勢。

民生銀行首席研究員溫彬分析，大陸2019年經濟和金融數據將於近日公布，宏觀經濟有望繼續保持平穩增長。特別是自去年下半年開始，PMI指數已連續兩個月為50.2，站在榮枯線之上，顯示逆周期調控效果顯現，宏觀經濟運行出現企穩回升態勢，進而支撐人民幣升值。

離岸人民幣今（14）日開盤報6.8760，收復6.87關口，續創去年7月以來新高...
離岸人民幣今（14）日開盤報6.8760，收復6.87關口，續創去年7月以來新高。照片／新浪財經
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