離岸人民幣收復6.87關口 創近7個月新高

美國財政部13日取消對大陸「匯率操縱國」的認定，推升人民幣中間價漲勢，離岸人民幣今（14）日開盤報6.8760，收復6.87關口，續創去年7月以來新高，較前一交易日6.8942的收盤價升值近200個基點。

澎湃新聞網人民幣對美元中間價今日報6.8954，創下2019年8月1日以來新高，同時，309點的升值幅度，創下2019年6月21日以來最大值。

同時，離岸人民幣對美元匯率今早最高升破6.87關口至6.8683，隨後降幅收窄。反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率升幅更大。今年以來，人民幣對美元匯率在在岸和離岸市場均累計升值超過1.50%。

新浪財經報導，東方金誠研究發展部技術總監曹源源表示，近期市場憂慮有所下降，同時受經濟基本面、市場情緒與資金面的共振推動，以及春節前結匯需求增加、跨境資本流動保持平穩態勢等多重因素影響，人民幣匯率在美元指數走高的狀況下仍然維持強勢運行趨勢。