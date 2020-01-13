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選後首個惠台政策 天津發布「46條措施」

2020-01-13 22:31聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

台灣大選後，天津今天推出首個大陸惠台新措施，今天（13日）下午天津市台辦、天津市發改委聯合發布天津惠台「46條措施」。天津市台辦副主任原清表示，「46條措施」釋放出更多的發展紅利，把大陸國家層面的惠台政策轉變為天津的措施和行動，為台灣民眾來津學習、生活、工作、創新創業提供「同等待遇」。

天津的「46條措施」由兩部分組成，第一部分是第1條至30條，是為台企提供同等待遇，涉及科研、金融、重大技術裝備及產業創新中心建設、5G研發、建築垃圾城鎮污泥資源化利用、園林廢棄項目處理、再生資源網絡建設、主題公園建設、航空、文化、體育、農業、醫療等內容。

第二部分為31條至46條，是為台灣民眾提供同等待遇，涉及交通、教育、就醫、文藝、求職、就業創業、住房、技能培訓、職稱評審、體育賽事、動漫設計、銀行卡辦理等內容。

原清表示，「46條措施」在制定的過程中，總結與吸取2018年天津釋出的「52條措施」實施以來的作法，在推行台灣人習慣的輸入法、申請公租住房、銀行卡辦理、搖號購車等方面提出務實舉措，為台灣民眾更好融入天津生活提供保障。

原清表示，「46條措施」著重發揮天津的資源優勢，統籌津台經濟社會發展，為台胞台企率先分享大陸和天津的發展機遇、更好地參與「一基地三區」建設創造有利條件。

數據顯示，2019年1月至10月，天津市共批准設立台資企業39家、增資1家，合同投資總額近4億美元，合同台資額3.76億美元。

天津今日發布「46條措施」。圖為「天津眼」。（新華網）
天津今日發布「46條措施」。圖為「天津眼」。（新華網）
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