滿洲里出入破190萬 創新高

內蒙古滿洲里出入境邊防檢查站日前對外公布的最新統計數據顯示，中國最大陸路口岸—滿洲里口岸2019年出入境客流量突破190萬人次，創歷史新高。

在這190萬人次中，滿洲里中俄互市貿易區出入境俄籍人員查驗量突破22萬人次，同比增長近3倍。

滿洲里口岸西鄰蒙古國，北接俄羅斯，是中國對外開放的重要窗口，承擔著中俄貿易65%以上的陸路運輸任務，也是一個集公路、鐵路、航空三位一體的國際口岸。

官方稱，隨著中俄經貿往來日益密切，通過滿洲里口岸出入境進行貿易、旅遊等活動的俄羅斯旅客逐年增多，每年吸引了大量遊客前來旅遊。這也是2019年該口岸出入境客流量突破190萬人次的主因之一。