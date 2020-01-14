武漢高新企業增900家 創新高

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2019年武漢市預計地區生產總值增長7.8%左右，淨增高新技術企業900家左右，創歷史新高。

中新社報導，武漢市日前在第十四屆人民代表大會第五次會議上，武漢市市長周先旺的政府工作報告中指出，當前長江經濟帶發展、促進中部地區崛起等戰略叠加聚焦，武漢高質量發展進入「高光時刻」。

去年以來，武漢市以軟件信息為代表的營利性服務業增長20%以上。集成電路、新型顯示器件、下一代信息網絡、生物醫藥四個產業集群入選中國首批戰略性新型產業集群。此外，東風日產雲峰、航天科工衛星產業園、漢陽科技總部港、國華金融中心等551個投資億元（人民幣，下同）以上項目在武漢開工；華星光電T4、京東方10.5代線、東風本田三廠、雲尚武漢國際時尚中心、小米武漢總部、泰康楚園等一批投資億元以上項目投產投用，為武漢高質量發展注入新動能。

周先旺表示，圍繞高質量發展，該市將擦亮「新武漢造」品牌，推動傳統產業優化升級；大力發展戰略性產業，加快實施一批芯屏端網重大項目；聚焦物流、軟件信息、金融、文化創意設計等領域，建設現代服務業集聚示範區等。

周先旺表示，武漢將爭創綜合性國家產業創新中心，打造全國高質量發展新動力源。