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郵輪駛上海 遊客帶動海洋經濟

2020-01-14 02:00聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

郵輪經濟在大陸愈來愈升溫，圖為去年11月大陸規模最大郵輪母港綜合體（廣州南沙）開...
郵輪經濟在大陸愈來愈升溫，圖為去年11月大陸規模最大郵輪母港綜合體（廣州南沙）開港運營，歌詩達郵輪「新浪漫」號靠港。 中新社資料照
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繼上周末載客2210人的歌詩達大西洋號郵輪抵達上海之後，載客2114人的歌詩達地中海號也將於今年底加入中船嘉年華船隊。

新華社報導，上周末上海吳淞口國際郵輪碼頭迎來85861噸、載客2210人的歌詩達大西洋號。這是中船嘉年華旗下第一艘郵輪。根據中國船舶集團與嘉年華集團的合作計畫，載客2114人的歌詩達地中海號將於今年底加入船隊。2艘在建的VISTA級13.5萬噸郵輪、4艘優先訂造VISTA級郵輪將從2023年起逐年加入。中船嘉年華將成大陸最大郵輪公司。

據自然資源部發布數據，2019年中國海洋產業潛力進一步釋放。在海洋傳統產業平穩運行同時，海洋新興產業結構調整效果開始顯現，特別是郵輪經濟進入回暖期。在上半年全國郵輪碼頭出入境人次降幅比1至5月收窄4個百分點基礎上，前三季度全國郵輪碼頭出入境人次近312萬，降幅比1至8月收窄2個百分點。8月2日吳淞口國際郵輪港兩座新客運樓全面啟用，當天接待出入境旅客2.8萬人次，刷新亞洲郵輪港單日接待人數之最。

中船嘉年華郵輪有限公司由中國船舶集團所屬中船郵輪科技發展有限公司與世界最大郵輪公司嘉年華集團合資成立。作為一家中資控股郵輪合資公司，中船嘉年華以打造中國郵輪旗艦企業為使命，致力於在本土建立完善的郵輪生態系統，助力發展全球領先的郵輪市場，推動海洋產業升級轉型。

國家海洋信息中心有關負責人表示，郵輪產業正在成為全球發展最快的行業之一。2018年全球433艘船舶接待了超過2850萬人。作為世界第二大郵輪市場，同年中國接待240萬人。目前歌詩達郵輪集團、地中海郵輪、雲頂郵輪集團等世界級旗艦郵輪紛紛布局上海。在下行壓力仍然較大情況下，郵輪等多項指標降幅收窄，預示著海洋經濟穩中向好趨勢可期。

郵輪上海碼頭

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