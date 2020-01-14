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重慶 力拚數字經濟 躋身第一方陣

2020-01-14 02:00聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

重慶市13日舉行五屆人大三次會議，重慶市長唐良智在政府工作報告亮出重慶2019年大數據智能化發展答卷。作為中國六大老工業基地之一的重慶，近年來正實施以大數據智能化為引領的創新驅動發展戰略行動計畫，謀求轉變發展方式、優化經濟結構、新舊動能轉化，欲躋身中國數字經濟第一方陣。

重慶市政府工作報告顯示，2020年，重慶要壯大芯屏器核網全產業鏈，建設雲聯數算用要素集群，兩江雲計算產業園服務器能力達到30萬台，實施5G融合應用行動計畫，新建5G基站3萬個。

立足全球重要的筆記本電腦生產基地基礎優勢，重慶智能產業正加快向芯屏器核網、雲聯數算用全產業鏈升級。目前，落戶中國內陸首個國家級開發開放新區—重慶兩江新區的紫光華智數字工廠項目、金康SERES兩江智能工廠等重點項目已投產放量，其中紫光華智數字工廠項目年產值以百億元人民幣計，金康SERES兩江智能工廠綜合自動化率超過95%。

重慶兩江數字經濟產業園區正加快構建集成電路和新一代電子信息產品製造、軟件和信息技術服務、產業數字化融合3大產業集群。東方紅低軌衛星通信、聯想5G雲網融合總部基地、中軟國際數字一帶一路軟件生態等一批重大項目亦已落戶該園區。2019年全年，園區預計規上數字經濟企業實現產值1450億元人民幣、增速將達20%。

重慶兩江數字經濟產業園加快發展的數字產業化、產業數字化，正是重慶智能產業快速發展的縮影。

根據重慶市政府規畫，該市正依託重慶兩江數字經濟產業園、重慶仙桃國際大數據谷、中國智谷（重慶）科技園等大數據智能化產業平台，禮嘉智慧公園等智慧城市場景，兩江雲計算產業園等基礎設施，堅持把大數據智能化創新作為推動高質量發展的戰略選擇，集中力量建設智造重鎮、智慧名城。

在今年的重慶市人民政府工作報告（附件）中，重慶官方亦明確了到2022年，數字經濟核心產業增加值年均增長20%以上，躋身全國數字經濟第一方陣前列的目標。

「早日躋身全國數字經濟第一方陣前列，對於重慶實現高質量發展具有重要支撐作用」。重慶市政協委員、重慶市綜合經濟研究院院長易小光表示，重慶欲躋身全國數字經濟第一方陣前列，一是因為大數據智能化是當今世界科技革命和產業變革的重要發展方向，蘊含著巨大的發展潛力和空間，是重慶發展的重大機遇。

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