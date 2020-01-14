服務找人 渝快辦2.0更懂民眾需求

重慶官方13日表示，「渝快辦」2.0可為外籍暫居人員等三類群體提供服務。每個頁面的智能客服機器人還能隨時隨地提供諮詢、反饋意見。

中新社報導，「渝快辦」是重慶的移動政務服務平台，旨在讓民眾辦事「馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦」。其2.0版本服務事項總數達942項，涵蓋社保服務、醫療衛生、戶政等18個領域。

重慶市人民政府辦公廳副主任楊琳在「渝快辦」2.0上線運行新聞發布會上說，「渝快辦」2.0擴大服務對象，可向來渝遊客、務工人員、外籍暫居人員三類群體提供流動人口戶政、子女教育、就業和醫療服務、外國人居留證簽發和外國人簽證延期、換發、補發等服務。

智能化是「渝快辦」2.0的顯著特點，實現由「人找服務」到「服務找人」的轉變。楊琳說，以前民眾只能按照政府提供的政務服務去辦理事務。「渝快辦」2.0的頁面設計更智能，民眾提出想要什麼服務，可以訂製提供。不同特定人群進入「渝快辦」2.0後，會根據年齡、職業等情況，獲得推薦的服務。例如，60歲以上的用戶使用時，頁面自動推薦養老資格認證、易地就醫備案等服務。

「渝快辦」2.0拓展服務渠道，在重慶15個區縣政務服務大廳和中國建設銀行重慶市分行280個網點增設1100台自助終端。同時，重慶市8000多個行政村布設10000多台中國建設銀行裕農通村口銀行自助服務終端，上線高頻服務事項43項，方便沒有智能手機的民眾辦理事務。

中國建設銀行重慶市分行行長李濤表示，有10000多台自助服務終端基本覆蓋重慶農村地區，將政務大廳「搬到」民眾家門口。中國建設銀行還為「渝快辦」引入生物識別、智能語音、千人千面、智能客服、區塊鏈、大數據等先進技術，讓服務更加智能化、個性化、人性化。

楊琳說，下一步，重慶將著力推進「渝快辦」電腦端、手機端、大廳窗口端和自助智能終端融合發展，實現政務服務由政府端菜向百姓點菜轉變。