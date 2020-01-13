大陸去年12月新能源車銷量跌27.4% 六連跌收尾

大陸車市銷量持續下滑，中國汽車工業協會今（13）日發布數據，2019年12月大陸乘用車銷量為221.3萬輛，年降0.9%。其中，新能源汽車銷量16.3萬輛，年降27.4%，6月補貼退市後一路下跌，最終以六連跌收尾。

中國汽車工業協會官網數據顯示，2019年大陸汽車產銷分別完成2,572.1萬輛和2,576.9萬輛，較2018年下滑7.5%和8.2%。繼2018年來，連續兩年下跌。

中國汽車工業協會表示，受宏觀經濟壓力、補貼大幅退坡等因素影響，2019年，新能源汽車產銷完成124.2萬輛和120.6萬輛，分別下滑2.3%和4.0%。這是大陸推廣新能源汽車十年來，年產銷首次出現負增長。

日前舉行的2020中國電動汽車百人會論壇上，工業和信息化部部長苗圩表示，2020年7月1日新能源汽車補貼不再進一步退坡。今年的新能源汽車補貼政策將保持相對穩定，不會大幅退坡，希望行業企業堅定發展信心，共同推動大陸新能源汽車產業高質量發展。

大陸國家信息中心副主任徐長明表示，新能源汽車遠未達到由市場力量驅動其持續快速發展的階段，未來幾年內，要是新能源汽車達到預期目標，仍需要由足夠力度的補貼替代政策來支持。