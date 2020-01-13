自動化取代人力？普華永道：10年後30%工作將消失

普華永道亞太及大中華區主席趙柏基今（13）日在亞洲金融論壇上指出，自動化技術的出現將導致2030年30%的工作消失，2022年500萬的工作崗位會被自動化和機器替代。相對的，技術自動化會創造1.3億新的崗位。

經調查，亞太區超過三分之一的商業領袖認為未來兩年可能加大人工智慧、自動化等領域投資實現數位化轉型。但在數位化轉型中84%的努力是失敗的，因為很多公司認為數位轉型僅僅是技術問題，而不是文化上的轉型。

他表示，在2018年亞太地區商業領袖調查中，人工智能、自動化成為這個地區超過三分之一的業務領袖在未來兩年關注重點，意味著會在這些領域加碼投資。數位化轉型對於組織而言，意味著通過網絡與客戶互動，減少面對面辦公、人工化，進行更多自動化處理。對於酒店和零售行業企業而言，數位化轉型提供了非常好的機會改變自身業務模式。

但在數位化轉型中，84%的努力是失敗的。趙柏基說，因為很多的公司認為數位轉型僅僅只是技術上的問題，而不是文化上的轉型。大多數的公司對軟硬體大規模投資，但是沒有對員工進行足夠投資使其能夠應用這些軟硬體。在調查中，缺乏相關技能人才是這些企業的重大問題。