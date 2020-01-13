親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

自動化取代人力？普華永道：10年後30%工作將消失

2020-01-13 14:42聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

普華永道亞太及大中華區主席趙柏基今（13）日在亞洲金融論壇上指出，自動化技術的出現將導致2030年30%的工作消失，2022年500萬的工作崗位會被自動化和機器替代。相對的，技術自動化會創造1.3億新的崗位。

經調查，亞太區超過三分之一的商業領袖認為未來兩年可能加大人工智慧、自動化等領域投資實現數位化轉型。但在數位化轉型中84%的努力是失敗的，因為很多公司認為數位轉型僅僅是技術問題，而不是文化上的轉型。

他表示，在2018年亞太地區商業領袖調查中，人工智能、自動化成為這個地區超過三分之一的業務領袖在未來兩年關注重點，意味著會在這些領域加碼投資。數位化轉型對於組織而言，意味著通過網絡與客戶互動，減少面對面辦公、人工化，進行更多自動化處理。對於酒店和零售行業企業而言，數位化轉型提供了非常好的機會改變自身業務模式。

但在數位化轉型中，84%的努力是失敗的。趙柏基說，因為很多的公司認為數位轉型僅僅只是技術上的問題，而不是文化上的轉型。大多數的公司對軟硬體大規模投資，但是沒有對員工進行足夠投資使其能夠應用這些軟硬體。在調查中，缺乏相關技能人才是這些企業的重大問題。

未來哪些工作更有優勢？他認為，今後對程序員、編程人士，數據分析評估人士技能的需求會不斷上升，但從事體力工作人士會逐步被機器人替代。

普華永道亞太及大中華區主席趙柏基。照片／亞洲金融論壇官網
普華永道亞太及大中華區主席趙柏基。照片／亞洲金融論壇官網
分享

延伸閱讀

落選謝票 徐定禎：苗栗輸了、台灣贏了

產業界給蔡總統的建言 李育家：恢復兩岸對話

他問選務人員是不是屎缺 網友：錢加補休很愛去

集保結算所數位轉型 開創金融新藍海

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

人民幣在岸、離岸升破6.9 創近5月新高

2020-01-13 14:50

亞投行行長籲：多邊開發機構改革 創新型融資

2020-01-13 14:25

大陸年輕「負翁」激增 僅1成零負債

2020-01-13 14:16

各省兩會揭幕 首重穩經濟

2020-01-13 13:37

地方「兆級」投資 1月密集開工

2020-01-13 13:36

阿里、美團在港股價 今早雙創新高

2020-01-13 11:25

大陸債券外資連13個月增持 規模逾8.7兆元

2020-01-13 11:10

滬指早盤跌0.49% 新能源汽車活躍

2020-01-13 10:34

熱門文章

環時總編胡錫進：武統台灣 將意味著中國與美國全面攤牌

2020-01-12 18:56

大選結果讓大陸丟掉幻想 陸專家：做好綠長期執政準備

2020-01-13 09:58

「師娘風韻高絕」變科研！馬屁論文登權威期刊 拿走千萬

2020-01-13 10:00

多國賀蔡總統歷史性票數連任 北京高度警覺

2020-01-12 21:25

陸首艘萬噸級驅逐艦 南昌號入列

2020-01-13 00:24

陸客萎縮澎湖縣擬開設兩岸小三通 便捷交通網衝刺

2020-01-12 18:09

關注總統大選 德媒：台灣選擇自由民主、北京誤判情勢

2020-01-12 18:47

大選落幕 香港民陣：感謝台灣人支持香港

2020-01-12 21:29

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top