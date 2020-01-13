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大陸年輕「負翁」激增 僅1成零負債

2020-01-13 14:16聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸近期發布一系列年輕人消費習慣報告，90後及00後占大陸總人口24%，但僅一成多的人零負債，其他都是月光族。超過八成的年輕人有使用信貸產品，而他們的信貸資金主要用於基本生活開銷和休閒娛樂。

工人日報報導，「中國年輕人負債狀況報告」、「90後理財與消費報告」、「中國90後媽媽消費洞察白皮書」等一系列有關年輕人消費習慣的年度報告陸續發布。數據分析顯示，86.6%的年輕人都在使用信貸產品，年輕人平均負債率為41.7%，只有13.4%的年輕人零負債。

對於剛畢業一年的北漂張遠來說，日常開支幾乎無現金消費，信用卡、花唄、京東白條的消費占月收入九成。「每個月拿到手的工資都用來還上個月的貸款。」他說，錢大多花在生活開銷，房租占薪水一半。

「中國年輕人負債狀況報告」顯示，不論是在互聯網分期消費、信用卡消費還是互聯網小額借貸中，年輕人的信貸資金主要使用在基本生活用度、提升生活品質和休閒娛樂三方面。

雖然86%的年輕人都在使用信貸產品，但是近半數人沒有債務累積，42.1%的年輕人只使用消費類信貸並且在當月還清。如果將這部分年輕人從負債人群中去除，那麼實質負債人群將縮減為整體年輕人的44.5%。

消費類信貸因其獨特的功能，很大一部分年輕人將其作為「支付工具」，大部分債務會在當月得到償還，從而並不產生任何利息費用，如果將這部分作為「支付工具」的金額從債務中去除，年輕人的實質債務收入比將會從41.75%降為12.52%。

「90後理財與消費報告」顯示，98.4%的90後認為生活有壓力，住房、汽車是主要壓力來源。投資理財收益已成為90後工資外最普遍的收入來源。90後普遍有理財習慣，而且理財傾向越高的90後，感受更為幸福。90後首次開始理財的平均年齡是23歲，比父母輩第一次接觸理財早10年。

大陸超過八成的年輕人有使用信貸產品，主要用於基本生活開銷和休閒娛樂。照片／搜狐網
大陸超過八成的年輕人有使用信貸產品，主要用於基本生活開銷和休閒娛樂。照片／搜狐網
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